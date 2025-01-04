Apple разрабатывает iPhone без рамок, но придется подождать — Finance.ua
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Apple разрабатывает iPhone без рамок, но придется подождать

Технологии&Авто
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Apple разрабатывает iPhone без рамок, но придется подождать
Apple разрабатывает iPhone без рамок, но придется подождать
Apple на протяжении последнего десятилетия пытается создать телефон без рамок на экране. Ее поставщики дисплеев уже приблизились к требуемому результату.
Об этом пишет южнокорейское издание The Elec.
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В Apple давно считают самой совершенной формой, к которой в конце концов должен прийти iPhone сплошную стеклянную плиту без рамок.
Вся передняя часть устройства должна стать дисплеем, а экран будет плавно перетекать в боковую часть (приблизительно так, как это выглядит на Apple Watch или Samsung Galaxy Edge). Для этого придется спрятать под дисплей переднюю камеру.

Когда выпустят iPhone без рамок

Apple надеялась воплотить этот замысел в линейке iPhone 18, которая должна была выйти в 2026 году. Однако ее поставщики дисплеев пока не могут выполнить прихоти компании.
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Samsung Display и LG Display разрабатывают OLED-дисплей без рамки для iPhone, но завершить разработку к 2026 году им вряд ли удастся.
«Если Apple хочет выпустить OLED-iPhone без рамок в 2026 году, мы должны были уже завершить технические обсуждения с отечественными производителями панелей, но мы все еще обсуждаем это», — сказал неназванный представитель отрасли в комментарии изданию.
По материалам:
НВ
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