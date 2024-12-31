Apple готовит к выпуску смарт-звонок с Face ID — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple готовит к выпуску смарт-звонок с Face ID

Технологии&Авто
15
Apple готовит к выпуску смарт-звонок с Face ID
Apple готовит к выпуску смарт-звонок с Face ID
Компания Apple, по слухам, ведет разработку умного звонка, который сможет разблокировать дверь с помощью Face ID.
Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что этот звонок будет подключаться к умному замку и использовать технологию распознавания лица для автоматического открывания дверей. Ожидается, что новинка будет совместима с замками, поддерживающими HomeKit, но не исключено, что Apple также заключит партнерство с производителями замков для создания комплексного решения.
Читайте также
Проект находится на начальном этапе разработки и его запуск может состояться не ранее конца следующего года. Это устройство позволит Apple конкурировать с другими крупными компаниями, такими как Amazon с их системой Ring и Google с устройствами Nest, что усилит позиции Apple в области технологий для умного дома.
Кроме того, Apple разрабатывает внутреннюю камеру безопасности, которая будет взаимодействовать с умным хабом, который планируется к выпуску в следующем году. Система будет оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими высокий уровень безопасности и защиту данных пользователей.
По материалам:
iLenta
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.