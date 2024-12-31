Apple готовит к выпуску смарт-звонок с Face ID — Finance.ua

Apple готовит к выпуску смарт-звонок с Face ID Сегодня 02:13 — Технологии&Авто

Apple готовит к выпуску смарт-звонок с Face ID

Компания Apple, по слухам, ведет разработку умного звонка, который сможет разблокировать дверь с помощью Face ID.

Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что этот звонок будет подключаться к умному замку и использовать технологию распознавания лица для автоматического открывания дверей. Ожидается, что новинка будет совместима с замками, поддерживающими HomeKit, но не исключено, что Apple также заключит партнерство с производителями замков для создания комплексного решения.

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Проект находится на начальном этапе разработки и его запуск может состояться не ранее конца следующего года. Это устройство позволит Apple конкурировать с другими крупными компаниями, такими как Amazon с их системой Ring и Google с устройствами Nest, что усилит позиции Apple в области технологий для умного дома.

Кроме того, Apple разрабатывает внутреннюю камеру безопасности, которая будет взаимодействовать с умным хабом, который планируется к выпуску в следующем году. Система будет оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими высокий уровень безопасности и защиту данных пользователей.

iLenta По материалам:

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