Apple представит HomePod mini 2 в следующем году — Finance.ua

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Apple представит HomePod mini 2 в следующем году

Технологии&Авто
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Apple представит HomePod mini 2 в следующем году
Apple представит HomePod mini 2 в следующем году
Впервые за последние полдесятилетия Apple наконец-то обновит HomePod mini, добавив несколько улучшений.
Одним из немногих предполагаемых обновлений в новом HomePod mini станет использование собственного сетевого чипа Apple с кодовым названием Proxima. HomePod mini станет одним из первых продуктов, оснащенных этим чипом, и впервые получит поддержку Wi-Fi 6E.
Кроме того, Марк Гурман из Bloomberg отметил, что сетевой чип Apple имеет возможность работать как беспроводная точка доступа, что потенциально позволит HomePod mini выполнять больше функций, чем просто умная колонка. Однако не ясно, планирует ли Apple использовать эту возможность. Если да, то HomePod mini может стать частью Wi-Fi mesh-сети, похожей на давно снятый с производства AirPort Express.
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К сожалению, несмотря на то, что HomePod был бы идеальной платформой для функций Apple Intelligence, особенно в сочетании с Siri, пока нет информации о такой функциональности у будущей новинки. Для внедрения возможностей Apple Intelligence в HomePod mini компании пришлось бы использовать чипы A17 Pro или A18, что, скорее всего, значительно увеличило стоимость устройства. В настоящее время Apple использует чипы от Apple Watch до HomePod, причем в мини-версии установлен чип S5 от Apple Watch Series 5 и первого поколения Apple Watch SE.
Возможно, Apple сможет добавить такие функции, как интеграция с ChatGPT или использовать Private Cloud Compute для обработки запросов Siri с использованием Apple Intelligence HomePod.
По материалам:
iLenta
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