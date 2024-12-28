Apple выпустит в Японии уникальный гаджет — Finance.ua

Apple выпустит в Японии уникальный гаджет 28.12.2024, 01:07 — Фондовый рынок

Apple выпустит в Японии уникальный гаджет

Компания Apple анонсировала ограниченную серию AirTag с гравировкой змеи в честь грядущего 2025 года по восточному календарю. Этот эксклюзивный трекер будет доступен только в Японии.

Что известно о новой серии AirTag

Со 2 по 5 января в рамках новогодней кампании Apple покупатели в Японии, покупающие новые iPhone, iPad, Mac и другие устройства, получат подарочные карты Apple на сумму до $30 000 (около $190). Размер бонуса зависит от выбранной модели. К примеру, при покупке MacBook Air M 2 или M 3 клиент получит карту на максимальную сумму, а при покупке Beats Solo Buds — на ¥6000.

Полный список участвующих продуктов и размеров подарочных карт опубликован на сайте Apple Japan. Первые 50 000 покупателей новых iPhone 14, iPhone 15 или iPhone SE в рамках акции получат в подарок AirTag с эксклюзивной гравировкой. Отдельно купить этот эксклюзивный AirTag будет невозможно. В акции не участвуют некоторые топовые модели, такие как iPhone 16 и MacBook Pro, а также недавно выпущенный iPad mini 7.

Apple AirTag — это смарт-метка компании Apple, представленная 20 апреля 2021 года. Используется как метка для нахождения любого предмета (следящее устройство).

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itechua По материалам:

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