Apple работает над созданием смарт-очков со встроенными камерами — Finance.ua

Apple работает над созданием смарт-очков со встроенными камерами Вчера 00:08 — Технологии&Авто

Apple работает над созданием смарт-очков со встроенными камерами

Компания Apple разрабатывает еще одно любопытное устройство. Речь идет об умных очках. Их разработкой занимается команда Vision Products Group.

Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно отчету, Apple хочет спасти часть своих многомиллиардных инвестиций в исследования и разработки в области визуального интеллекта Apple Vision Pro, внедрив эту технологию в большее количество продуктов.

Мы уже видели это на примере анонса визуального интеллекта в iPhone 16. Следующим шагом Apple, как сообщается, будет перенос его в формфактор очков.

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Это не будут полноценные AR-очки с дисплеями, а скорее умные очки со встроенными камерами, динамиками и микрофонами — подобно стальным популярным очкам Ray Ban от Meta. Meta продает устройство за $299.

Если все пойдет по плану, Apple выпустит новинку на рынок не ранее 2027 года.

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