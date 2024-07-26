Анонимная продажа и покупка криптовалюты за наличные? — Finance.ua

ПРОМО Анонимная продажа и покупка криптовалюты за наличные? Сегодня 09:45 — Криптовалюта

Анонимная продажа и покупка криптовалюты за наличные?

Если вы интересуетесь криптовалютами, вы, наверное, слышали о проблемах бирж The Rock Trading или FTX. Платформа Rock Trading неожиданно приостановила свою работу 17 февраля 2023 года. Это вызвало законное беспокойство её клиентов. Хотя торговля на фондовых биржах всегда связана с риском потери денег, существует также риск блокировки средств централизованным учреждением. Однако существует альтернатива биржам, которая становится всё более популярной и позволяет легко покупать и продавать криптовалюту. Это битоматы в рамках проекта Bitomat.com, который фокусируется на местах с анонимными транзакциями. Через сеть устройств можно проводить частные операции в рамках действующего законодательства, а иногда даже без комиссии.

Способы купить криптовалюту за наличные.

Сначала давайте узнаем о том, как купить криптовалюту за наличные и как выбрать лучший способ.

Вы можете купить криптовалюту напрямую у другого человека. Те, кто хочет продать криптовалюту, размещают объявления на онлайн-форумах, в социальных сетях или на специальных платформах для торговли криптовалютой. Однако нужно помнить, что этот вариант не совсем безопасен. Вы не знаете намерений другого человека и не можете быть уверены, что криптовалюта, которую они хотят вам продать, поступила из законного источника и что вас не обманут.

Второй вариант покупки криптовалюты за наличные — услуга криптовалютного брокера, то есть посредника в обмене криптовалюты на наличные. В этом случае вы можете или сделать перевод, или лично обратиться в брокерскую контору.

Если предыдущие два варианта не убедили вас покупать криптовалюту за наличные, то узнайте о третьем, во многом более выгодном способе покупки криптовалюты за наличные — анонимный битомат. Ниже вы найдете всю информацию, необходимую для безопасного использования этого устройства.

Помните, что независимо от того, как вы инвестируете, всегда проявляйте осторожность и тщательно проверяйте, с кем вы торгуете. Убедитесь, что это лицо или компания надежны и работают законно. Не забывайте сохранять свои средства в безопасности и хранить свои криптовалюты в криптовалютном кошельке!

Что такое анонимный битомат и для чего он используется?

Биткойн-банкомат, также известный как криптовалютный банкомат, — это устройство самообслуживания, которое позволяет быстро покупать или продавать популярные криптовалюты за наличные. Пользователю не нужно проходить сложную и трудоемкую проверку, синхронизировать кредитные карты или аккаунты Gmail. Кроме того, битомат позволяет получить более выгодные курсы, чем популярные обменники или пункты обмена валют. Недавно это было невозможно представить, но сегодня комиссии часто составляют 0% или даже +3% по сравнению с фондовыми биржами.

Bitomat позволяет покупать и продавать криптовалюту за наличные с комиссией до 0%.

Если вы хотите использовать битомат, но никогда ранее не покупали криптовалюту с его помощью, ниже вы найдете подробное описание, которое поможет вам выполнить транзакцию за наличные в короткий срок и без проблем. Вы также узнаете, может ли битомат помочь вам в кризис. И если вы решите попробовать, мы покажем вам, где найти информацию о биткойн-банкоматах в вашем регионе.

Чем банкомат для торговли криптовалютами за наличные отличается от обычного банкомата?

На вид эти устройства очень похожи — у них схожий внешний вид и интерфейс. Хотя оба устройства принимают наличные, главное отличие в том, что битомат предназначен для покупки и продажи криптовалют и не требует банковского счета или карты.

Итак, что нужно для проведения операции с криптовалютой за наличные?

Чтобы осуществить транзакцию с криптовалютой с помощью битомата, вам не нужно создавать аккаунт на какой-либо бирже, иметь карту или банковский счет или даже указывать свой номер телефона. Все, что вам нужно, это криптовалютный кошелек и сумма, которую вы хотите обменять. Процесс как продажи, так и покупки криптовалюты за наличные быстрый и безопасный, но прежде чем узнавать подробности, ознакомьтесь с типами криптовалютных кошельков.

Что такое криптовалютный кошелек и какой из них выбрать, чтобы безопасно покупать и продавать криптовалюту за наличные?

Криптовалютные кошельки могут иметь форму программ или приложений, которые позволяют хранить приватные криптографические ключи. Какие есть варианты выбора?

Онлайн-кошелек: это тип криптовалютного кошелька, который требует постоянного доступа к Интернету и может использоваться с любого устройства. Он прост в использовании и может быть настроен с помощью бирж криптовалют или создавать автоматические резервные копии. Его главная преимущество является также и его главным недостатком, поскольку постоянная доступность в сети повышает его уязвимость к хакерским атакам, что может привести к потере криптовалют, которые хранятся в нем. Настольный кошелек: устанавливается на ваш жесткий диск. Настольные кошельки обеспечивают большую конфиденциальность, чем онлайн-кошельки, поскольку закрытые ключи хранятся на компьютере пользователя. Однако компьютер может выйти из строя или быть украденным, что связано с риском потери криптовалюты. Бумажный кошелек: позволяет хранить личные ключи, как следует из названия, на бумаге. Его практически невозможно взломать, поскольку закрытые ключи хранятся в автономном режиме. На жаль, это также простой и быстрый способ потерять средства, если бумажный кошелек потерян или уничтожен. Аппаратный кошелек: работает на специально разработанном устройстве и является одним из самых безопасных криптовалютных кошельков, поскольку приватные ключи хранятся в автономном режиме и защищены от хакерских атак. Хтось может считать минусом его цену, которая выше, чем у других представленных выше вариантов.

Вы уже знаете типы криптовалютных кошельков, необходимые для проведения операций по продаже и покупке криптовалюты за наличные с помощью битомата. Теперь настало время узнать больше информации, которая поможет вам инвестировать и безопасно использовать устройства Bitomat.

Какие криптовалюты можно анонимно купить за наличные в банкомате?

С помощью этого устройства вы можете легко продавать или покупать такие криптовалюты, как:

BTC

USDT (TRX, ETH, Arbitrum, Optimism)

USDC (ETH, Arbitrum, Optimism)

ETH (Arbitrum, Optimism)

DASH

TRX

LTC

Пользоваться им очень просто и интуитивно понятно, просто следуйте инструкциям на экране.

Как анонимно купить криптовалюту за наличные с помощью битомата?

Перед тем как объяснять процесс обмена, стоит отметить, что не все машины позволяют как покупать, так и продавать криптовалюту. Из этой статьи вы узнаете, как осуществлять оба типа транзакций с помощью битомата, который предлагает как покупку, так и продажу криптовалюты за наличные.

Чтобы купить криптовалюту за наличные с помощью битомата, нужно выполнить несколько простых шагов:

Найдите ближайшее устройство, например, на Bitomat.com (только анонимные битоматы) или Coinatmradar. Выберите на экране «купить». Вставьте банкноты в автомат. Выберите криптовалюту, которую вы собираетесь купить. Отсканируйте QR-код или введите адрес целевого кошелька. Выберите сумму комиссии, которую вы хотите заплатить майнеру. Проверьте, соответствует ли комиссия, чтобы обеспечить быструю транзакцию. Подтвердите покупку.

Взамен вы получите бумажный документ, квитанцию с указанием адреса кошелька, на который была переведена полученная сумма криптовалюты.

Как анонимно продать криптовалюту за наличные с помощью битомата?

Вы можете продать криптовалюту за наличные с помощью биткойн-банкомата двумя способами. Первый — воспользоваться сайтом оператора. Перейдя на домашнюю страницу, нажмите «продать криптовалюту и снять деньги в банкомате», затем отсканируйте или введите отображенный адрес кошелька оператора, переведите сумму криптовалюты, которую хотите обменять на наличные, и подтвердите транзакцию. Затем подойдите к выбранному вами банкомату и начните процесс снятия средств. Помните, что оператор банкомата попросит вас отсканировать документ, удостоверяющий личность. Это необходимо для безопасного проведения транзакций, а решение об усилении контроля пользователей было принято на государственном уровне и не связано с внутренними правилами оператора. Вы также можете пропустить этап использования веб-сайта и сразу перейти к банкомату, который можно найти в вашем районе. В этом случае следуйте таким советам:

Выберите банкомат, доступный в вашем регионе. Местоположение и необходимую информацию можно найти на сайте оператора, во вкладке «i nostri punti ATM». Нажмите кнопку «продать». Благодаря этому на экране появится QR-код криптографического кошелька оператора. Отсканируйте его, и вы получите идентификатор транзакции, который понадобится вам позже. Переведите сумму криптовалюты, которую хотите продать, на указанный кошелек. Подождите немного, пока блокчейн подтвердит транзакцию. Введите или отсканируйте идентификатор, который вы получили на третьем шаге, чтобы биткойн-машина передала вам деньги.

Биткойн-банкоматы — эффективный способ получить наличные в случае краха централизованных финансовых учреждений!

Банкоматы ассоциируются с простотой покупки и продажи криптовалюты за наличные и обеспечением конфиденциальности клиентов. Однако стоит отметить, что в некоторых случаях они могут стать не только удобством, но и спасением. Это подтверждено экспериментом, проведенным мировым лидером экономических новостных каналов CNBC, который проверил полезность автоматов для обмена криптовалюты, когда централизованные учреждения, такие как банки, вышли из строя.

В эксперименте участвовали гражданка Украины Елена Воробьева, которая находилась в Польше из-за войны в ее стране, и украинский разработчик криптовалюты Глеб Науменко. Используя программное обеспечение Lightning Network и кошелек Muun, женщина подготовила четырехзначный PIN-код и сгенерировала счет-фактуру в виде QR-кода. Тогда CNBC, используя режим сканирования Blue Wallet, получил этот QR-код и перевел более 50 000 сатоши от Маккормака, автора популярного подкаста о криптовалюте.

Для эксперимента Науменко перевел еще 50 000 гривен, чтобы выполнить минимальную сумму транзакции, которую требует битомат. Далее женщина подошла к одному из банкоматов во Вроцлаве, где, отсканировав QR-код, забрала наличные в польской валюте. Весь эксперимент занял всего несколько минут и доказал, что автомат по конвертации криптовалюты в наличные может стать спасением в случае краха централизованных финансовых учреждений. Если вам интересен этот эксперимент, прочитайте отчет на сайте CNBC под названием «Мы отправили биткойны из Майами украинцу в Польше, который снял их как наличные, и все меньше чем за три минуты».

Плюсы и минусы анонимных транзакций с криптовалютой за наличные на битомате

Безусловно, преимуществом средств обмена криптовалюты является их доступность. Операторы в Украине постепенно увеличивают свою численность. Ниже вы найдете примеры расположения.

Еще одним преимуществом является то, что биткойн-автоматы, расположенные за пределами торговых центров, доступны круглосуточно, что делает их удобными для работающих людей. На сайте оператора вы можете быстро проверить остаток наличных, чтобы убедиться, что банкомат сможет выдать ожидаемую сумму, когда вы прибудете в пункт назначения.

Другие биткойн-банкоматы, расположенные в Украине, включают:

Bitcoin ATM Днепр: Appolo Торгово-развлекательный комплекс ул. Титова, 36

Bitcoin ATM Харьков: ул. Академика Павлова, 44

Bitcoin ATM Киев: ул. Антоновича, 176; Проспект Леся Курбаса, 19А

Bitcoin ATM Кривой Рог: ТРЦ Гагарин Молл, пр-т Гагарина, 54 В

Bitcoin ATM Одесса: Греческая площадь, 3/4

Bitcoin ATM Полтава: ул. Гоголя, 36

Bitcoin ATM Винница: ул. Зодчих, 2

Bitcoin ATM Львов: ул. Гетьмана Мазепы, 1Б; Проспект Вячеслава Черновола, 67 г

С полным перечнем местоположений банкоматов можно ознакомиться на сайте оператора. Что касается биткойн-автоматов в Варшаве, то для этого города существует специальный агрегатор, который сравнивает их цены и комиссии: Bitomaty Украина.

Еще одним преимуществом является то, что биткойн-автоматы, находящиеся в торговых центрах, делают процесс покупки и продажи криптовалюты за наличные быстрым и безопасным. На сайте оператора вы можете быстро проверить остаток наличных, чтобы убедиться, что банкомат сможет выдать ожидаемую сумму, когда вы прибудете в пункт назначения.

Однако одним из недостатков использования биткойн-машины может быть высокая комиссия за транзакцию. Тем не менее, стоит отметить, что эти расходы могут отличаться в зависимости от оператора, и хорошая новость заключается в том, что некоторые предлагают низкие тарифы до 0%. Стоит упомянуть сеть Bitomaty Shitcoins. Club, которая предлагает как покупку, так и продажу криптовалюты за наличные, и является единственной в своей бизнес-модели, которая предусматривает снижение комиссии ниже 0% по сравнению с биржами, тогда как средняя комиссия в мире составляет от 8% до 15%. Такая возможность появляется даже несколько раз в месяц, поэтому стоит быть в курсе новостей, публикуемых этим оператором.

Безопасен ли анонимный битомат?

Если устройство используется ответственно и пользователь следит за всеми отображаемыми сообщениями, транзакция будет гладкой и безопасной.

Выводы

Используя битомат, вы можете легко и быстро продать или купить криптовалюту за наличные. Для этого у вас должен быть криптовалютный кошелек, а для осуществления транзакции вам понадобится документ, удостоверяющий личность, только в случае если сумма превышает 30 000 UAH. Помните, что использование биткойн-машины больше не требует больших затрат, так как комиссии регулярно падают даже ниже 0% по сравнению с биржами. Чтобы воспользоваться лучшими ценами при торговле криптовалютами за наличные, обязательно посетите сайт одного из самых популярных операторов этих устройств — Shitcoins.Club. Там вы найдете как локации, так и часы работы, а также остаток доступных средств.

Благодаря этому вы можете хорошо спланировать свой визит к биткойн-банкомату и подготовиться к началу увлекательного приключения в мире криптовалют или революции в ваших текущих инвестициях.

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