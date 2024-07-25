Аналитики оценили влияние Камалы Гаррис на криптовалютный рынок — Finance.ua
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Аналитики оценили влияние Камалы Гаррис на криптовалютный рынок

Криптовалюта
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Аналитики оценили влияние Камалы Гаррис на криптовалютный рынок
Аналитики оценили влияние Камалы Гаррис на криптовалютный рынок
Вице-президент США Камала Гаррис теперь является вероятной кандидаткой от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Специалисты CoinDesk проанализировали, как Камала Гаррис может повлиять на криптовалютный сегмент.
По мнению экспертов, пока делать оценки рано, но можно предположить, что произойдут определенные изменения. Маловероятно, что Гаррис сразу же и открыто повернет кампанию Демократической партии в сторону криптовалют, но ее приход станет своеобразной перезагрузкой для сегмента цифровых активов.

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Аналитики подчеркнули, что Гаррис родом из Калифорнии, а это прогрессивный штат в плане технологий. Многие отраслевые эксперты уже направили открытые письма в Демократическую партию. Они призывают чиновников быть более лояльными к цифровым активам.
«Мы призываем вас встретиться с лидерами индустрии цифровых активов и блокчейна, чтобы обсудить политику, поддерживающую и развивающую эту технологию. Открытый диалог с отраслевыми экспертами предоставит ценную информацию и поможет разработать политику, которая будет способствовать росту, обеспечивая при этом защиту потребителей и финансовую стабильность», — говорится в письме Цифровой палаты.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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