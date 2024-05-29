Аналитики назвали факторы, которые повлекут за собой рост Bitcoin до $400 000 — Finance.ua

Аналитики назвали факторы, которые повлекут за собой рост Bitcoin до $400 000 29.05.2024, 01:27 — Криптовалюта

Аналитики назвали факторы, которые повлекут за собой рост Bitcoin до $400 000

Одобрение спотовых биткоин-ETF — важный шаг в признании криптовалют. По мнению аналитиков финансовой компании The Motley Fool, это событие может подтолкнуть курс BTC до $400 000 или даже $1 млн.

ETF позволяют розничным инвесторам покупать и продавать акции, являющиеся правом собственности на биткоин. Фактически владеть BTC необязательно — не нужно понимать, как работают криптовалютные биржи или кошельки. Это делает процесс инвестирования в цифровые активы более удобным и доступным.

Однако основной драйвер для роста биткоина не розничные инвесторы, а институциональные. Благодаря ETF, на рынок цифровых активов выходят такие крупные игроки, как пенсионные и хедж-фонды, под управлением которых находятся огромные суммы денег.

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На сегодняшний день около 700 профессиональных инвестиционных компаний инвестировали в спотовые биткоин-ETF около $5 млрд. Среди них — Millennium Management, которая выделила около 3% своего портфеля, или $64 млрд, на акции биржевых фондов по ведущей криптовалюте.

Вложения инвестиционных инвесторов составляют всего 10% от общего владения спотовыми ETF на BTC. Однако цифра только растет, указывая на увеличивающийся интерес.

«После проведения наших исследований, я думаю, что все они приходят к одному и тому же выводу: внутренние характеристики биткоина делают его тем активом, который необходимо иметь в портфелях. В конце концов, широкое принятие среди институциональных инвесторов состоится, что приведет к тому, что на рынок рухнет целое цунами капитала», — отметил аналитик The Motley Fool.

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noworries По материалам:

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