Аналитики биржи Kraken предполагают рост цены BTC до $300 000 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики биржи Kraken предполагают рост цены BTC до $300 000

Финтех и Карты
29
Аналитики биржи Kraken предполагают рост цены BTC до $300 000
Аналитики биржи Kraken предполагают рост цены BTC до $300 000
Аналитики американской криптобиржи Kraken прогнозируют масштабное движение цены Bitcoin. Чтобы оценить, каким может быть направление BTC в долгосрочной перспективе, технические специалисты использовали историческую ценовую динамику первой криптовалюты.
Согласно отчету, прогноз экспертов основывается на данных о том, насколько высоко цена BTC поднималась над 200-недельной скользящей средней (WMA) в предыдущие бычьи периоды.
Аналитики биржи Kraken предполагают рост цены BTC до $300 000
Как выяснили аналитики Kraken, стоимость первой криптовалюты после достижения 200 WMA исторически возрастала в 10-15 раз. По их словам, будущий ценовой диапазон составляет от $237 894 до $356 841.
На момент написания BTC торгуется по $20 900, увеличившись в цене на 6,41% в сутки.
Читайте также
Аналитики Finder считают, что до конца года BTC продолжит торговаться в узком диапазоне, однако к 2030 году может достичь отметки в $270 000.
Другой аналитик и трейдер Михаэль ван де Поппе выразил мнение, что Bitcoin через 2-3 недели ожидает «существенный прорыв».
По его мнению, цена первой криптовалюты пойдет вверх в течение двух-трех недель и может достичь отметки в $30 000.

Где лучше хранить криптовалюту

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.