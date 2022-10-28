Аналитики биржи Kraken предполагают рост цены BTC до $300 000 — Finance.ua

Аналитики биржи Kraken предполагают рост цены BTC до $300 000
Аналитики американской криптобиржи Kraken прогнозируют масштабное движение цены Bitcoin. Чтобы оценить, каким может быть направление BTC в долгосрочной перспективе, технические специалисты использовали историческую ценовую динамику первой криптовалюты.
Согласно отчету, прогноз экспертов основывается на данных о том, насколько высоко цена BTC поднималась над 200-недельной скользящей средней (WMA) в предыдущие бычьи периоды.
Как выяснили аналитики Kraken, стоимость первой криптовалюты после достижения 200 WMA исторически возрастала в 10-15 раз. По их словам, будущий ценовой диапазон составляет от $237 894 до $356 841.
На момент написания BTC торгуется по $20 900, увеличившись в цене на 6,41% в сутки.
Читайте также
Аналитики Finder считают, что до конца года BTC продолжит торговаться в узком диапазоне, однако к 2030 году может достичь отметки в $270 000.
Другой аналитик и трейдер Михаэль ван де Поппе выразил мнение, что Bitcoin через 2-3 недели ожидает «существенный прорыв».
По его мнению, цена первой криптовалюты пойдет вверх в течение двух-трех недель и может достичь отметки в $30 000.
Где лучше хранить криптовалюту
Поделиться новостью