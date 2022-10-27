Аналитик спрогнозировал падение BTC до $13 000 до достижения нового исторического максимума — Finance.ua

Аналитик спрогнозировал падение BTC до $13 000 до достижения нового исторического максимума
Криптовалютный аналитик и инвестор Питер Брандт спрогнозировал падение флагманской криптовалюты до $13 000 перед достижением нового исторического максимума. Аналитик убежден, что примерно через 32 месяца Bitcoin достигнет впечатляющих показателей, впрочем, каких именно — Брандт не уточнил.
По словам Питера Брандта, накануне какой-либо большой отметки BTC всегда опускается, так должно произойти и в начале 2023 года, когда ВТС обвалится до $13 000. По мнению аналитика, Федеральная резервная система США (ФРС) не намерена смягчать денежно- кредитную политику. Брандт предположил, что в борьбе с инфляцией ФРС поднимет процентную ставку еще на 75 базисных пунктов как минимум дважды до конца 2022 года.
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Относительно дальнейшего будущего Питер Брандт считает, что криптовалюта станет «основным средством сбережения» в ближайшие 10 лет. А Bitcoin перестанет зависеть от других рынков.
«В конце концов, Bitcoin будет коррелировать только с Bitcoin», — говорит Брандт.
В июне Брандт уже прогнозировал падение стоимости ВТС до $13 000. Аналитик говорил, что медвежий рынок будет прогрессировать в течение 2022-2023 годов, впрочем, тогда об исторических максимумах речь не шла.
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