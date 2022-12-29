Аналитик прогнозирует двукратное подорожание Bitcoin в 2023 году — Finance.ua
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Аналитик прогнозирует двукратное подорожание Bitcoin в 2023 году

Криптовалюта
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Аналитик прогнозирует двукратное подорожание Bitcoin в 2023 году
Аналитик прогнозирует двукратное подорожание Bitcoin в 2023 году
Стоимость Bitcoin в 2023 году может увеличиться более чем в два раза, несмотря на негативные настроения на рынках цифровых активов.
Такое мнение высказал известный трейдер и криптоаналитик Михаэль ван де Поппе.
Эксперт рассказал, что BTC торгуется в широком диапазоне с сопротивлением на уровне $18 600 и поддержкой в $12 300.
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По мнению Михаэля ван де Поппе, крупные владельцы актива должны подтолкнуть Bitcoin выше ключевого уровня, чтобы спровоцировать массовое сжатие коротких позиций. Если BTC сможет пробить уровень в $20 600, тренд будет нарушен, и количество коротких стопов выше этого максимума будет достаточным для движения до отметки $38 500.
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29 ноября Михаэль ван де Поппе прогнозировал рост LINK на 23% в связи с преодолением уровня сопротивления. 1 декабря Ван де Поппе заявил, что BNB, MATIC и LINK могут войти в список активов, которые следует накапливать в декабре.
6 декабря Ван де Поппе сообщил, что ожидает роста курса LTC. По мнению эксперта, уровни поддержки на отметках $71 и $65 помогут активу вырасти до $96,65.

Крипторынок: развитие в 2022 и тренды 2023 🧐

По материалам:
cryptomisto
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