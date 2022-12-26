Майнинговый пул BTC.com подвергся хакерской атаке на $3 млн — Finance.ua
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Майнинговый пул BTC.com подвергся хакерской атаке на $3 млн

Криптовалюта
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Майнинговая компания BIT Mining Limited сообщила о хакерской атаке на подконтрольный ей пул BTC.com. Инцидент произошел 3 декабря, говорится в пресс-релизе.
«В результате кибератаки украдены определенные криптовалюты, в том числе активы клиентов BTC.com стоимостью около $700 000 и примерно $2,3 млн, принадлежащих компании», — уточнили в BIT Mining Limited.
Представители фирмы подчеркнули, что сообщили об инциденте в правоохранительные органы Шэньчжэня (Китай). 23 декабря власти начали расследование.
«После выявления этой кибератаки компания внедрила решения, улучшающие защиту от хакеров. BTC.com в настоящее время работает в обычном режиме», — добавил владелец пула.
Напомним, за третий квартал совокупные потери криптоиндустрии от взломов и скама составили $428,7 млн, согласно Immunefi. Из 39 инцидентов 30 оказались хакерскими атаками с общим ущербом $399 млн.
По материалам:
Forklog
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