Майнинговый пул BTC.com подвергся хакерской атаке на $3 млн — Finance.ua

Майнинговый пул BTC.com подвергся хакерской атаке на $3 млн Сегодня 20:26 — Криптовалюта

Майнинговая компания BIT Mining Limited сообщила о хакерской атаке на подконтрольный ей пул BTC.com. Инцидент произошел 3 декабря, говорится в пресс-релизе.

«В результате кибератаки украдены определенные криптовалюты, в том числе активы клиентов BTC.com стоимостью около $700 000 и примерно $2,3 млн, принадлежащих компании», — уточнили в BIT Mining Limited.

Представители фирмы подчеркнули, что сообщили об инциденте в правоохранительные органы Шэньчжэня (Китай). 23 декабря власти начали расследование.

«После выявления этой кибератаки компания внедрила решения, улучшающие защиту от хакеров. BTC.com в настоящее время работает в обычном режиме», — добавил владелец пула.

Напомним, за третий квартал совокупные потери криптоиндустрии от взломов и скама составили $428,7 млн, согласно Immunefi. Из 39 инцидентов 30 оказались хакерскими атаками с общим ущербом $399 млн.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.