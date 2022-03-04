Американская IТ-компания Netscout уходит из РФ — Finance.ua

Американская IT-компания Netscout уходит из РФ: компания прекращает продажу и поддержку своих продуктов, а также — сервисы Arbor, решения для защиты от DDoS атак.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Netscout отреагировал на наше обращение и уходит из России! Компания прекращает продажу и поддержку своих продуктов, а главное, сервисы Arbor — решение для защиты от DDoS атак. Еще один шаг к победе! Спасибо за поддержку!», — написал министр.
"Все мы в NETSCOUT внимательно следим за трагическими событиями, разворачивающимися в Европе после российского вторжения в Украину.
В соответствии с санкциями США и Великобритании, NETSCOUT прекратил все продажи, поддержку и услуги российским компаниям", — говорится в заявлении компании в Twitter.
Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.