Американская IТ-компания Netscout уходит из РФ — Finance.ua

Американская IТ-компания Netscout уходит из РФ

Сегодня 16:45

Американская IT-компания Netscout уходит из РФ: компания прекращает продажу и поддержку своих продуктов, а также — сервисы Arbor, решения для защиты от DDoS атак.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Netscout отреагировал на наше обращение и уходит из России! Компания прекращает продажу и поддержку своих продуктов, а главное, сервисы Arbor — решение для защиты от DDoS атак. Еще один шаг к победе! Спасибо за поддержку!», — написал министр.

"Все мы в NETSCOUT внимательно следим за трагическими событиями, разворачивающимися в Европе после российского вторжения в Украину.

В соответствии с санкциями США и Великобритании, NETSCOUT прекратил все продажи, поддержку и услуги российским компаниям", — говорится в заявлении компании в Twitter.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.

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