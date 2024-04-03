Amazon закрывает проект бескассовых магазинов Just Walk Out — Finance.ua

Amazon закрывает проект бескассовых магазинов Just Walk Out Сегодня 16:40 — Технологии&Авто

Amazon закрывает проект бескассовых магазинов Just Walk Out

Компания Amazon заявила, что отказывается от своей концепции магазинов Just Walk Out в продуктовых магазинах Amazon Fresh.

Об этом пишет Engadget со ссылкой на The Information.

Amazon открыла первые магазины, работающие по политике Just Walk Out в 2018 году. У них не было касс. Суть в том, что покупателю не нужно подходить к кассе и рассчитываться. На входе нужно просто просканировать QR-код, а далее система видеокамер и датчиков сама разберется, какие продукты взял покупатель, и спишет деньги с карты на выходе.

Как сообщает The Information, оказалось, что процесс не был полностью автоматизирован. Вдобавок к ИИ система полагалась и на сотрудников из Индии. Они просматривали видео с камер и вносили в электронную корзину все продукты, которые выбрали покупатели.

Компания пыталась продать технологию другим организациям, но не вышло. Кроме того, на Amazon подавали в суд за несанкционированный сбор биометрических данных.

Клиенты часто жаловались, что им поздно приходила квитанция об оплате. В результате Amazon приняла решение закрыть эти магазины в США, но оставить часть точек в Великобритании.

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