Airbnb приостанавливает работу в России и Беларуси — Finance.ua

Airbnb приостанавливает работу в России и Беларуси

Сегодня 10:32 — Мир

Airbnb

Американский сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России и Беларуси.

Об этом написал главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески в Twitter.

«Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси», — говорится в сообщении.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. IKEA остан овила работу в России и прекращает операции с РФ и Беларусью из-за войны против Украины. Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановила работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах РФ. Netflix отказался от всех своих российских проектов.

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