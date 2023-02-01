аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных: цены и направления — Finance.ua

аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных: цены и направления
Каждый год ко Дню святого Валентина авиакомпании запускают распродажи. В частности, о больших скидках объявила латвийская airBaltic.
По случаю Дня влюбленных авиаперевозчик анонсировал большую распродажу авиабилетов. Дешевые билеты будут доступны до 14 февраля включительно.
Акция распространяется на рейсы с 20 февраля по 29 октября. При этом скидки действуют по всем направлениям.
Вот несколько примеров рейсов и цены со скидкой (в одну сторону):
- Рига — Берлин — 29 евро;
- Рига — Лондон — 29 евро;
- Рига — Дублин — 39 евро;
- Таллин — Лондон — 49 евро;
- Рига — Милан — 49 евро;
- Рига — Венеция — 59 евро;
- Вильнюс — Париж — 69 евро;
- Осло — Вильнюс — 65 евро;
- Стокгольм — Берлин — 75 евро;
- Рига — Рим — 79 евро;
- Таллинн — Ницца — 89 евро;
- Франкфурт — Стокгольм — 99 евро;
- Париж — Тбилиси — 169 евро.
В целом же самые дешевые билеты AirBaltic предлагает из Риги и Вильнюса.
Еще больше направлений для путешествий, а также цены на рейсы можно найти на официальной странице распродажи на сайте airbaltic.com. Там можно забронировать акционный билет.
Стоит отметить, что самые дешевые авиабилеты продаются в тарифе Economy, предусматривающем возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55×40×20 сантиметров и 30×40×10 сантиметров соответственно общей массой не более 8 килограммов за обе единицы. А вот за багаж придется заплатить — от 19 евро за одну единицу весом до 20 кг.
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