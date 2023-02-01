аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных: цены и направления — Finance.ua

аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных: цены и направления Сегодня 15:39 — Личные финансы

аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных: цены и направления

Каждый год ко Дню святого Валентина авиакомпании запускают распродажи. В частности, о больших скидках объявила латвийская airBaltic

По случаю Дня влюбленных авиаперевозчик анонсировал большую распродажу авиабилетов. Дешевые билеты будут доступны до 14 февраля включительно.

Акция распространяется на рейсы с 20 февраля по 29 октября. При этом скидки действуют по всем направлениям.

Вот несколько примеров рейсов и цены со скидкой (в одну сторону):

Рига — Берлин — 29 евро;

Рига — Лондон — 29 евро;

Рига — Дублин — 39 евро;

Таллин — Лондон — 49 евро;

Рига — Милан — 49 евро;

Рига — Венеция — 59 евро;

Вильнюс — Париж — 69 евро;

Осло — Вильнюс — 65 евро;

Стокгольм — Берлин — 75 евро;

Рига — Рим — 79 евро;

Таллинн — Ницца — 89 евро;

Франкфурт — Стокгольм — 99 евро;

Париж — Тбилиси — 169 евро.

В целом же самые дешевые билеты AirBaltic предлагает из Риги и Вильнюса.

Еще больше направлений для путешествий, а также цены на рейсы можно найти на официальной странице распродажи на сайте можно найти на официальной странице распродажи на сайте airbaltic.com . Там можно забронировать акционный билет.

Стоит отметить, что самые дешевые авиабилеты продаются в тарифе Economy, предусматривающем возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55×40×20 сантиметров и 30×40×10 сантиметров соответственно общей массой не более 8 килограммов за обе единицы. А вот за багаж придется заплатить — от 19 евро за одну единицу весом до 20 кг.

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