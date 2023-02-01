аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных: цены и направления — Finance.ua
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аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных: цены и направления

Личные финансы
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аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных: цены и направления
аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных: цены и направления
Каждый год ко Дню святого Валентина авиакомпании запускают распродажи. В частности, о больших скидках объявила латвийская airBaltic.
По случаю Дня влюбленных авиаперевозчик анонсировал большую распродажу авиабилетов. Дешевые билеты будут доступны до 14 февраля включительно.
Акция распространяется на рейсы с 20 февраля по 29 октября. При этом скидки действуют по всем направлениям.

Вот несколько примеров рейсов и цены со скидкой (в одну сторону):

  • Рига — Берлин — 29 евро;
  • Рига — Лондон — 29 евро;
  • Рига — Дублин — 39 евро;
  • Таллин — Лондон — 49 евро;
  • Рига — Милан — 49 евро;
  • Рига — Венеция — 59 евро;
  • Вильнюс — Париж — 69 евро;
  • Осло — Вильнюс — 65 евро;
  • Стокгольм — Берлин — 75 евро;
  • Рига — Рим — 79 евро;
  • Таллинн — Ницца — 89 евро;
  • Франкфурт — Стокгольм — 99 евро;
  • Париж — Тбилиси — 169 евро.
В целом же самые дешевые билеты AirBaltic предлагает из Риги и Вильнюса.
Еще больше направлений для путешествий, а также цены на рейсы можно найти на официальной странице распродажи на сайте airbaltic.com. Там можно забронировать акционный билет.
Стоит отметить, что самые дешевые авиабилеты продаются в тарифе Economy, предусматривающем возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55×40×20 сантиметров и 30×40×10 сантиметров соответственно общей массой не более 8 килограммов за обе единицы. А вот за багаж придется заплатить — от 19 евро за одну единицу весом до 20 кг.
Хотите путешествовать по Украине, но не хотите стоять в очередях на железнодорожных вокзалах? Забудьте о затратах времени на долгие процедуры регистрации. Если нужен билет, воспользуйтесь сервисом Proizd.ua. Понятный интерфейс и минимум шагов, чтобы забронировать путешествие — попробуйте и убедитесь.

Забронировать билет

По материалам:
Finance.ua
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