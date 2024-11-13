Аграрии засеяли 96% площадей под озимые культуры — Finance.ua

Аграрии засеяли 96% площадей под озимые культуры Вчера 04:53 — Казна и Политика

Аграрии засеяли 96% площадей под озимые культуры

Украинские аграрии уже засеяли более 6 млн га озимых культур. В частности, озимых зерновых засеяно почти 5 млн га (96%), озимого рапса — более 1,08 млн га. Об этом сообщило Правительство.

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В частности:

озимой пшеницы — 4,4 млн га (97%);

озимого ячменя — 577,8 тыс. га (90%);

озимой ржи — 68,1 тыс. га (97%);

озимого рапса — 1,08 млн га (96%).

Среди лидеров по объему сева озимых на зерно впереди аграрии Одесской области — 710 тыс. га, Днепропетровской области — 528 тыс. га и Николаевской области — 503,1 тыс. га.

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Аграрии 14 областей завершили сев озимых зерновых. Сельхозпроизводители 12 областей закончили сев озимого рапса.

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