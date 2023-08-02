Агентство Fitch снизило рейтинг США, в Белом доме ответили — Finance.ua
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Агентство Fitch снизило рейтинг США, в Белом доме ответили

Мир
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Агентство Fitch снизило рейтинг США, в Белом доме ответили
Агентство Fitch снизило рейтинг США, в Белом доме ответили
Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта Соединенных Штатов в иностранной валюте до AA+ со стабильным прогнозом c AAA.
Об этом свидетельствует отчет Fitch.
По данным агентства, снижение рейтинга вызвано ожиданием ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузкой и сохранением угрозы рецессии Федеральной резервной системы.
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Также среди факторов снижения отмечается «ухудшение управляемости на протяжении последних двух десятилетий», что показали противоречия относительно лимита госдолга и принятия решений по этому поводу в последнюю минуту.
В специальном заявлении Белого дома говорится, что администрация США не согласна с решением Fitch.
«Модель рейтингов, используемых Fitch, упала при президенте Трампе, а затем улучшилась при президенте Байдене, и она бросает вызов реальности, снижая рейтинг США в момент, когда президент Байден достиг самого сильного восстановления крупной экономики в мире», — сказано в заявлении.
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Министр финансов США Джанет Йеллен также выразила несогласие с выводами агентства.
«Изменение, о котором объявили в Fitch, произвольное, опирается на устаревшие данные», — отметила министр финансов.
Напомним, Сенат США 2 июня принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года, что позволило избежать первого в истории Соединенных Штатов дефолта.
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По данным Министерства финансов, он мог произойти уже 5 июня, ведь правительство не могло бы финансировать выполнение обязательств.
Вскоре после этого агентство Fitch предупредило США, что все еще может снизить кредитный рейтинг страны, поскольку повторные политические противостояния относительно лимита заимствований федерального правительства снижают доверие к ним в фискальных и долговых вопросах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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