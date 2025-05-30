«Абсорбер шоков»: НБУ рассказал о роли обменного курса как инструмента для адаптации экономики — Finance.ua

«Абсорбер шоков»: НБУ рассказал о роли обменного курса как инструмента для адаптации экономики Сегодня 11:07 — Валюта

«Абсорбер шоков»: НБУ рассказал о роли обменного курса как инструмента для адаптации экономики

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine , валютный курс в Украине должен выполнять роль для адаптации экономики в условиях изменений на глобальных рынках.

Нам делать то, что мы делаем действительно уже с 2015 года — фокусироваться на внутреннем аспекте стабильности нашей национальной валюты. То есть, обеспечивать ценовую стабильность. И если конкретизировать, то удерживать пятипроцентную инфляцию сказал он.

НБУ отмечает, что этому должна усиливаться роль обменного курса как инструмента для адаптации экономики как абсорбера шоков.

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Нужно использовать обменный курс для того, чтобы помогать экономике, помогать себе обеспечивать эту цель ценовой стабильности за счет адаптации нашей валютно-курсовой политики под те процессы, которые происходят на глобальных рынках.

Также Николайчук подчеркнул , что после обретения Украиной членства в Европейском Союзе Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро.

Также он добавил, что Нацбанк не рассматривает включение криптовалют в ближайшие пять лет в национальные резервы.

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