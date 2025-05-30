«Абсорбер шоков»: НБУ рассказал о роли обменного курса как инструмента для адаптации экономики — Finance.ua

«Абсорбер шоков»: НБУ рассказал о роли обменного курса как инструмента для адаптации экономики
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine, валютный курс в Украине должен выполнять роль для адаптации экономики в условиях изменений на глобальных рынках.
Нам делать то, что мы делаем действительно уже с 2015 года — фокусироваться на внутреннем аспекте стабильности нашей национальной валюты. То есть, обеспечивать ценовую стабильность. И если конкретизировать, то удерживать пятипроцентную инфляцию
сказал он.
НБУ отмечает, что этому должна усиливаться роль обменного курса как инструмента для адаптации экономики как абсорбера шоков.
Нужно использовать обменный курс для того, чтобы помогать экономике, помогать себе обеспечивать эту цель ценовой стабильности за счет адаптации нашей валютно-курсовой политики под те процессы, которые происходят на глобальных рынках.
Также Николайчук подчеркнул, что после обретения Украиной членства в Европейском Союзе Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро.
Также он добавил, что Нацбанк не рассматривает включение криптовалют в ближайшие пять лет в национальные резервы.
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