«Абсорбер шоков»: НБУ рассказал о роли обменного курса как инструмента для адаптации экономики — Finance.ua
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«Абсорбер шоков»: НБУ рассказал о роли обменного курса как инструмента для адаптации экономики

Валюта
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«Абсорбер шоков»: НБУ рассказал о роли обменного курса как инструмента для адаптации экономики
«Абсорбер шоков»: НБУ рассказал о роли обменного курса как инструмента для адаптации экономики
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine, валютный курс в Украине должен выполнять роль для адаптации экономики в условиях изменений на глобальных рынках.
Нам делать то, что мы делаем действительно уже с 2015 года — фокусироваться на внутреннем аспекте стабильности нашей национальной валюты. То есть, обеспечивать ценовую стабильность. И если конкретизировать, то удерживать пятипроцентную инфляцию
сказал он.

НБУ отмечает, что этому должна усиливаться роль обменного курса как инструмента для адаптации экономики как абсорбера шоков.
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Нужно использовать обменный курс для того, чтобы помогать экономике, помогать себе обеспечивать эту цель ценовой стабильности за счет адаптации нашей валютно-курсовой политики под те процессы, которые происходят на глобальных рынках.
Также Николайчук подчеркнул, что после обретения Украиной членства в Европейском Союзе Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро.
Также он добавил, что Нацбанк не рассматривает включение криптовалют в ближайшие пять лет в национальные резервы.
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По материалам:
Forbes.ua
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