76% опрошенных украинцев в Польше снимают жилье за ​​свой счет (инфографика) — Finance.ua

76% опрошенных украинцев в Польше снимают жилье за ​​свой счет (инфографика) Сегодня 11:28 — Личные финансы

76% опрошенных украинцев в Польше снимают жилье за ​​свой счет (инфографика)

76% опрошенных украинцев в Польше снимают жилье за ​​свой счет. 15% обеспечивают жильем работодатели. Всего 4% живут при помощи благотворительных организаций, 3% приютили поляки, которым правительство платит компенсацию, 2% до сих пор живут во временном жилье от государства.

Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Аналитики показали, как изменилась динамика по сравнению с прошлым годом на базе аналогичного опроса, проводившегося в ноябре 2022 года.

Следовательно в прошлом году снимали жилье за ​​свой счет 58% респондентов. Это на 18% меньше, чем в нынешнем году. 22% обеспечивали жильем работодатели. 10% респондентов ответили, что их приютили поляки в своем жилье, 5% жили на средства государства и 5% при помощи благотворительных организаций.

В агентстве объясняют, что количество людей, которые снимают жилье самостоятельно, значительно выросло по ряду причин. Во-первых, уровень социальных выплат в Польше не позволяет прожить без работы по сравнению с такими странами, как Германия, Бельгия, Швейцария. А уровень зарплат дает возможность снимать отдельное жилье, поэтому украинцы трудоустраиваются и получают достойные условия жизни. Напомним, что 750 тысяч украинцев в Польше официально трудоустроены, это почти половина из всех украинцев в Польше.

В то время как всего 28% украинцев официально трудоустроены в Германии. А по данным центрального статистического управления Польши (GUS) только во ІІ квартале 2023 года украинцы потратили в Польше 1,77 млрд злотых (14.73 млрд грн), что на 300 млн злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также мы видим, что на 7% уменьшилось количество тех, кого обеспечивает жильем работодатель. Это связано с тем, что уехавшие от войны украинцы преимущественно проживают с детьми, а жилье от работодателя в основном адаптировано для трудовых мигрантов.

«Цифры показывают, что украинцы уже стали самодостаточными в Польше. Это связано с адаптацией и отсутствием социальных программ, как в более богатых странах Европы. Подавляющее большинство уже выучили польский язык.

Это помогает устраиваться на работу по специальности, получать высокую заработную плату и снимать себе жилье. Я считаю, что этот фактор повлиял также и на то, что более чем втрое уменьшилось количество тех, кого приютили поляки в своих домах. Украинцы хотят работать, зарабатывать и быть самостоятельными", — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

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