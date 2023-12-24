71% разработчиков в Украине демотивированы низкой зарплатой — исследование Сегодня 14:13 — Личные финансы

71% разработчиков в Украине демотивированы низкой зарплатой — исследование

IT-рекрутинговое агентство Netpeak Talent (часть группы IT-компаний Netpeak Group) опубликовало исследование портрета современного украинского разработчика, которое проводилось в ноябре 2023 года.

Рекрутеры решили разобраться, сколько разработчики зарабатывают, что их больше всего мотивирует (или наоборот), как они учатся и проводят свободное время. Результаты исследования были опубликованы на канале Netpeak Group Space.

Исследование охватило 136 разработчиков, из которых подавляющее большинство — мужчины (88%), женщины составили 12%. В то же время 80% респондентов младше 35 лет.

Финансовое вознаграждение

Градация вознаграждения напрямую зависит от уровня профессиональности работника, так медиана зарплаты специалистов Junior-уровня (Junior, Strong Junior/Junior+, Pre-Middle) составляет $1200 (по данным 38 ответов респондентов), Middle (Middle, Strong Middle) — $27, Senior — $4000 (26).

Инфографика: Netpeak Talent

Факторы мотивации и демотивации

Больше всего разработчиков мотивирует уровень зарплаты (87%) и профессиональный рост (71%). Также среди 5 наиболее мотивационных факторов для них: гибкий график (49%), эффективное руководство (41%) и свобода принятия решений (38%).

Инфографика: Netpeak Talent

В то же время, ключевыми демотивационными факторами стали низкая зарплата (71%), нехватка карьерного роста (56%) и некомпетентное управление компанией (46%). Также среди 5 наиболее демотивационных факторов: нехватка баланса между работой и личной жизнью (40%) и нехватка гибкого графика работы (36%).

Инфографика: Netpeak Talent

Профессиональное развитие

Интересно, что 71 (52%) разработчик предпочитает самообразование, не проходили никаких курсов и учатся самостоятельно. Из платных ресурсов 12 (9%) опрошенных указали курсы Udemy, также 9 (7%) разработчиков упомянули такие платформы, как GoIT, ITStep Academy и Hillel.

Жизнь за пределами кода

В свободное от работы время разработчики предпочитают тренировки в спортзале, просмотр фильмов и сериалов, отдых с семьей, видеоигры и прогулки на свежем воздухе. Большинство респондентов ответили, что предпочитают развлекательный (70%), информационный (70%) и профессиональный контент (68%).

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