60 евро на человека: Литва ограничила сумму, которую можно вывезти в россию и беларусь — Finance.ua

60 евро на человека: Литва ограничила сумму, которую можно вывезти в россию и беларусь

Сегодня 16:36 — Личные финансы

60 евро на человека: Литва ограничила сумму, которую можно вывезти в россию и беларусь

Литовская таможня заявила, что как физическим, так и юридическим лицам запрещено продавать, давать, передавать или экспортировать евро в россию и беларусь даже если предоставляется право на наличные.

Об этом сообщает литовский портал Delfi.

Исключение касается всего только нескольких случаев:

1) дипломатических ведомств и консульских отделов или международных организаций в беларуси и россии, которые по международному праву пользуются иммунитетом, для официальных целей;

2) физические лица и люди, которые с ними едут в беларусь или россию, деньги для личных нужд.

Физические лица, которые едут в беларусь или россию для личных нужд, могут везти не более 60 евро наличных денег на человека.

Такая же сумма наличных денег для личных нужд предусмотрена и работникам компаний (например водителям). Вывоз наличных денег в другой валюте не ограничивается. Если таможня обнаружит, что человек везет больше наличных денег, чем разрешено, то декларация наличности не будет оформлена, а человека вернут в Литву вместе с деньгами. За нарушение действующих правил грозит административная ответственность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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