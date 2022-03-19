60 евро на человека: Литва ограничила сумму, которую можно вывезти в россию и беларусь — Finance.ua

Исключение касается всего только нескольких случаев:
1) дипломатических ведомств и консульских отделов или международных организаций в беларуси и россии, которые по международному праву пользуются иммунитетом, для официальных целей;
2) физические лица и люди, которые с ними едут в беларусь или россию, деньги для личных нужд.
Физические лица, которые едут в беларусь или россию для личных нужд, могут везти не более 60 евро наличных денег на человека.
Такая же сумма наличных денег для личных нужд предусмотрена и работникам компаний (например водителям). Вывоз наличных денег в другой валюте не ограничивается. Если таможня обнаружит, что человек везет больше наличных денег, чем разрешено, то декларация наличности не будет оформлена, а человека вернут в Литву вместе с деньгами. За нарушение действующих правил грозит административная ответственность.