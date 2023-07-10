500 дней войны: Галущенко рассказал о состоянии энергетики — Finance.ua

500 дней войны: Галущенко рассказал о состоянии энергетики Сегодня 10:15 — Энергетика

500 дней войны: Галущенко рассказал о состоянии энергетики

Украинская энергетика стала одной из ключевых целей российских атак за 500 дней полномасштабной войны. С 10 октября по 9 марта враг совершал массированные атаки, было зафиксировано 271 попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

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Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

«Потеряно 50% всей энергосистемы, включая генерацию и систему передачи, которые потерпели удары россиян. К сожалению, есть объекты, которые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению», — рассказал министр.

В то же время глава Минэнерго подчеркнул, что сейчас проходит самая масштабная ремонтная кампания за всю историю Украины.

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«Потому что объем разрушений огромен, и у нас есть задача максимально восстановиться до следующего отопительного сезона», — отметил Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что Всемирный банк оценил ущерб энергетике в 11 млрд долларов, однако эта цифра ежедневно увеличивается.

«После проведенной оценки происходили следующие обстрелы, и ущерб уже гораздо больше. К примеру, есть большой вопрос, в каком состоянии мы получим ЗАЭС после деоккупации и сколько нам нужно будет средств для того, чтобы ее соответствующим образом отремонтировать и запустить в работу», — отметил Герман Галущенко.

Министр акцентировал на том, что Украина находится в постоянной коммуникации с международными партнерами в вопросе помощи в восстановлении энергосектора: «Речь идет и о кредитных ресурсах, и о грантовых средствах, которые получает сегодня Украина и компании соответственно на проведение работ».

Герман Галущенко отметил, что уже разработаны и реализуются краткосрочные планы по восстановлению инфраструктуры до следующей зимы, и долгосрочные — рассчитаны на более длительный срок.

«Важно восстанавливать быстро генерирующие объекты и подстанции. Восстановление должно происходить по современным технологиям, чтобы обеспечить надежную генерацию электроэнергии с учетом военных рисков и защиты объектов инфраструктуры», — добавил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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