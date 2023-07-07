Укрэнерго просит снизить пользование кондиционерами — Finance.ua
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Укрэнерго просит снизить пользование кондиционерами

Энергетика
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В энергосистеме зафиксировано рекордное потребление электроэнергии. Наивысшее потребление за первую половину лета было зафиксировано вчера, 6 июля, в 16:00. Это на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года, и на 14% больше, чем в прошлый четверг.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Для понимания такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков. Причина существенного роста потребления — в первую очередь активное использование кондиционеров.
Высокий уровень потребления вчера сохранялся практически до конца дня, что создавало значительную нагрузку на энергосистему. Ведь вечером снижается активность солнечных электростанций, и для обеспечения покрытия высокого уровня потребления необходимо привлекать дополнительные мощности энергоблоков.
Если прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей, то сейчас резкое увеличение нагрузки существенно усложняет ее работу. А ведь энергосистема все еще восстанавливается после массированных террористических атак россиян.
Продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и в сети, и соответственно в работе меньше энергоблоков и основного оборудования высоковольтной инфраструктуры.
«С 16.00 до 23.00 энергосистема нуждается в вашей помощи. Уменьшите использование кондиционеров и мощных электроприборов. Не включайте их одновременно, особенно в вечерние часы. Переносите энергоемкое потребление на другие часы суток» — просят в Укрэнерго.
По материалам:
Finance.ua
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