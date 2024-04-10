5 марок авто с самыми низкими затратами на обслуживание — Finance.ua

5 марок авто с самыми низкими затратами на обслуживание Сегодня 02:02 — Технологии&Авто

5 марок авто с самыми низкими затратами на обслуживание

Эксперты, изучающие автомобильную индустрию, составили список наиболее экономичных в обслуживании автомобилей. Этот рейтинг базируется на исследовании миллионов автомобилей, эксплуатировавшихся в течение десяти лет. Издание Caredge опубликовало этот список, который может быть полезным для тех, кто ищет автомобиль и решает, на каком бренде остановить свой выбор.

Toyota возглавляет список с расходами в размере 5996 долларов за 10 лет эксплуатации. Эта японская марка известна своей надежностью и доступностью в обслуживании, что делает ее привлекательным вариантом для многих автовладельцев.

Mitsubishi занимает второе место с расходами в размере 7787 долларов за 10 лет. Эта марка также известна своей надежностью и доступностью по разумной цене, что делает ее популярным выбором среди автолюбителей.

На третьем месте находится Honda с расходами на обслуживание в размере 7827 долларов за 10 лет. Автомобили Honda известны своей экономичностью и надежностью, что делает их привлекательным выбором для тех, кто ценит долговечность и доступность.

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За ними следуют Mazda с расходами в размере 8035 долларов и Nissan с ожидаемыми затратами в размере 8088 долларов за десятилетний период эксплуатации. Обе марки также предлагают широкий выбор надежных автомобилей по конкурентным ценам.

Этот список может помочь людям, имеющим намерение купить автомобиль, понимать, сколько они потратят на его обслуживание после покупки, что поможет им сделать более обдуманный выбор.

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