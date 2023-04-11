4 совета относительно работы, которые смело можно проигнорировать — Finance.ua

4 совета относительно работы, которые смело можно проигнорировать Сегодня 16:30 — Личные финансы

4 совета относительно работы, которые смело можно проигнорировать

Как понять, какие советы относительно работы принять во внимание, а какие проигнорировать? Мы перечислили 4 совета, которые мы обычно слышим в профессиональной сфере, и анализируем, почему не следует их придерживаться.

Об этом пишет испанское издание gq.com.mx.

Многие советы относительно работы могут показаться устаревшими, есть также те, которые происходят из личного предубеждения.

Не оставляйте работу, на которую только что пришли

Независимо от того, насколько токсична или проблематична среда, большинству из нас говорят подождать некоторое время. Часто в компаниях ценят людей, работавших на предыдущих работах не по несколько месяцев, а дольше. Но если задерживаешься на той работе за счет своего психического здоровья, низкой заработной платы, то это нанесет больше вреда. Лучше в этом случае позаботиться наконец-то о себе.

Старайтесь вписаться

Большинство людей скажут вам, что для достижения успеха в компании вы должны соответствовать ее культуре. Обычно бывает, что люди говорят вам «приспособиться», и это, как правило, в ущерб вашей личности и идеям. Компания нанимает вас ради вас и вашей уникальной перспективы. Пытаться понравиться всем просто потому, что ты хочешь понравиться рабочему коллективу, в конечном итоге вредит профессиональному росту.

Не воспринимайте деньги как главную заботу

Тот факт, что вам рекомендуют только следовать своей страсти, прекрасен, но это роскошь, которую многие не могут себе позволить. Вы точно не должны забывать о деньгах.

Но хотя эти советы по работе не помогут вам продвинуться по карьере, они не так тревожны, как те, которые большинство из нас слышало в годы нашего взросления.

Старательно работайте — и вы будете вознаграждены

Это один из самых обманчивых советов, поскольку он в основном поощряет вас неустанно работать, не требуя признания, благодарности и, что самое важное, компенсации. Это совет, который отдает предпочтение работодателю, которому благо компании важнее блага отдельного человека.

Вместо этого вы должны выполнять хорошо работу, а также делать так, чтобы вас заметили, брать себе это за заслугу (если заслуга ваша) и убедиться, что вы получаете за это вознаграждение, вместо того чтобы ждать, пока кто-то заметит и вознаградит вас.

Взять на себя ответственность за свои усилия — люди, которые это делают, преуспевают просто потому, что они не ждут, пока кто-то обратит внимание и будет аплодировать их работе. Они четко выражают свои усилия и знают их ценность.

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