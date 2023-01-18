18 миллиардов от ЕС для Украины мало — чешский министр Сегодня 15:13 — Казна и Политика

18 миллиардов от ЕС для Украины мало — чешский министр

В 2023 году ЕС согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро помощи. Некоторые страны Евросоюза, в частности, Чехия, уже признали, что этого недостаточно.

Об этом сказал министр финансов Чехии Збинек Станджура, передает Euractiv.

Сколько помощи планирует предоставить ЕС

ЕС уже направил Украине первые 3 миллиарда евро из кредитного пакета в 18 миллиардов. Этот пакет помощи был одобрен в декабре 2022 г. после тяжелых переговоров. Согласно утвержденному регламенту, ЕС будет ежемесячно предоставлять Украине полтора миллиарда долларов.

Однако, по мнению чешского министра, этой помощи недостаточно. Для правительства Чехии поддержка Украины является главным приоритетом.

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«Когда вы ежедневно видите жестокие атаки российской армии, все больший ущерб, который они наносят инфраструктуре Украины, а также жилым районам, я предполагаю, что потребность в этих деньгах будет даже больше, чем мы думали», — сказал Станжура после встречи министров финансов ЕС во вторник.

Для выделения Украине помощи Чехия активно вела переговоры во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2022 года. Единственной страной, активно блокировавшей поддержку, была Венгрия. По словам Станжуры, дискуссия министров о дальнейшей помощи Украине была «короткой».

«Я убежден, что многие страны имеют такую же точку зрения, как Чехия. Я думаю, что это большинство стран», — добавил он.

Напомним, сначала Венгрия блокировала выделение Украине 18 миллиардов помощи, однако впоследствии пакет поддержки был согласован. Венгрия получила от ЕС снижение суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта.

Сколько финансирования Украине понадобится в 2023 году

Почти половина бюджета Украины уходит на финансирование обороны. Дефицит госбюджета на следующий год составит 38 миллиардов долларов. Таким образом, финансовая помощь Украине необходима для обеспечения неотложных выплат, таких как пенсии и зарплаты.

В случае если Украина получит необходимую помощь, Нацбанку не придется прибегать к эмиссии денег. Напомним, в бюджете США на макрофинансовую поддержку Украины выделено 13,37 миллиарда долларов.

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Телеканал 24 По материалам:

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