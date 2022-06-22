15 интересных вакансий, на которые готовы взять студентов — Finance.ua

15 интересных вакансий, на которые готовы взять студентов
Летняя пора — это традиционно время поиска работы для студентов. Эксперты Work.ua поискали предложения, которые могут заинтересовать студентов на каникулах, уже планирующих подрабатывать абитуриентов и просто кандидатов с небольшим опытом работы.
Киев
В столице сейчас 860 вакансий, которые рассматривают студентов. Вот некоторые из них.
В онлайн-школу бухгалтерии AVS требуется ассистент по маркетингу на зарплату 10 000 грн. Ищут внимательного, самостоятельного кандидата, интересующегося digital-маркетингом и сферой онлайн-образования.
«Ассистент по маркетингу выполняет практическую реализацию маркетинговой воронки проекта: актуализирует сайты на конструкторе лендингов, настраивает письма в сервисе эмейл-рассылок, готовит техническое задание для трафик-менеджеров, готовит аналитику по разным каналам трафика, обеспечивает эффективное проведение промовебинаров и т.д.», — описывают обязанности в вакансии.
Также работодатель добавляет, что иногда придется работать в вечернее время (модерировать вебинары), за это предусмотрена дополнительная оплата.
Менеджер по продажам, который будет звонить бывшим пользователям и возвращать их «в семью», требуется в Megogo. Ищут уверенного пользователя ПК, со знанием украинского и русского и, желательно, опытом работы в колл-центре, продажах B2C.
Время работы — с 10:00 до 19:00, два «плавающих» выходных в неделю. Зарплата — ставка плюс процент.
Днепр
В Днепре в настоящее время почти 250 вакансий для студентов.
Пространство OLOS-Art, занимающееся проведением артсобытий, разместило на Work.ua вакансию администратора с зарплатой 7 000-9 000 грн.
От кандидатов на эту должность ожидают тяги к искусству, ответственности и коммуникабельности, базовых знаний графического редактора для оформления афиш. Администратор будет организовывать культурные проекты, вести соцсети, выполнять поручения руководителя, административные задания и курьерскую работу.
Ресторан итальянской кухни Giannivino ищет барбека (это вступительная должность в профессии бармена) на неполную занятость и зарплату от 2500 до 4000 грн плюс чаевые.
Работодатель указывает: желательно, чтобы кандидат был «не зануда, готовый открывать для себя что-то новое и любящий быть полезным, фанат эстетики, чистоты и всего прекрасного, готов много учиться и много работать, готов с головой погрузиться в мир Италии».
Ужгород
75 вакансий для студентов сейчас размещено в Ужгороде. Для этой подборки команда контента Work.ua выбрала следующие вакансии.
«Для поддержки долгосрочного проекта крупного заказчика из Германии в команду компании нужен web-дизайнер с навыками программирования, художественным вкусом и ощущением стиля», — пишут в вакансии.
На должности нужно будет планировать разработку веб-дизайна, разрабатывать дизайн UI/UX-элементов сайтов, выполнять поддержку и рефакторинг существующих приложений. Требуется знание Framer X, Illustrator/Sketch/Photoshop, HTML5/CSS3, React.js/Javascript.
Работа в Мукачево, а кандидатов ищут в Ужгороде. Зарплата — по результатам собеседования.
Житомир
Житомирские работодатели могут предложить студентам 50 вакансий.
Водителей такси ищет большой автопарк в Житомире. Чтобы откликнуться на эту вакансию, вам нужно иметь водительские права и стаж вождения от 2 лет. Опыт работы в такси или службе доставки будет преимуществом.
На этой работе предстоит выполнять пассажирские перевозки в черте города. Зарплата составляет 55% от кассы и может доходить до 25 000 грн, отмечает работодатель.
Педагог раннего развития, учитель (подготовка к школе) требуется в детский центр «Капитошка». В этой должности нужно будет вести занятия, разрабатывать новые идеи и программы для развития детей.
Среди требований к соискателям указано: «Высшее педагогическое образование, опыт работы, если есть. Если нет, то мы научим». Также будущему работнику нужно быть готовым учиться, развиваться и креативить.
Это работа на неполный день. Зарплата — 5 000 грн.
Полтава
В Полтаве сейчас размещено 66 вакансий, на которые готовы взять студентов. Знакомим вас с тремя:
Easy English, курсы языков, ищет в Полтаве человека с высоким уровнем знания английского языка. На позицию преподавателя рассматривают студентов последних курсов. В требованиях также указаны ответственность в подготовке и проведении занятий, любовь к детям, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность.
Врачу, который занимается стоматологической помощью, реставрацией, эндодонтией и ортопедией, нужен ассистент. Работодатель рассматривает на должность студентов, есть требование относительно незаконченного высшего образования.
Работа неподалеку от центра Полтавы, график — с 9:00 до 18:00. В вакансии указана зарплата 6 000-9 000 грн.
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