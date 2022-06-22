15 интересных вакансий, на которые готовы взять студентов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

15 интересных вакансий, на которые готовы взять студентов

Сегодня 15:03Личные финансы
106
15 интересных вакансий, на которые готовы взять студентов15 интересных вакансий, на которые готовы взять студентов
Летняя пора — это традиционно время поиска работы для студентов. Эксперты Work.ua поискали предложения, которые могут заинтересовать студентов на каникулах, уже планирующих подрабатывать абитуриентов и просто кандидатов с небольшим опытом работы.

Киев

В столице сейчас 860 вакансий, которые рассматривают студентов. Вот некоторые из них.

Ассистент по маркетингу

В онлайн-школу бухгалтерии AVS требуется ассистент по маркетингу на зарплату 10 000 грн. Ищут внимательного, самостоятельного кандидата, интересующегося digital-маркетингом и сферой онлайн-образования.
«Ассистент по маркетингу выполняет практическую реализацию маркетинговой воронки проекта: актуализирует сайты на конструкторе лендингов, настраивает письма в сервисе эмейл-рассылок, готовит техническое задание для трафик-менеджеров, готовит аналитику по разным каналам трафика, обеспечивает эффективное проведение промовебинаров и т.д.», — описывают обязанности в вакансии.
Также работодатель добавляет, что иногда придется работать в вечернее время (модерировать вебинары), за это предусмотрена дополнительная оплата.

Контент-менеджер сайта

Для работы в офисе в Киеве, наполнения сайта информацией — заполнение карт товаров, категорий, атрибутов — ищут контент-менеджера. Писать нужно будет о товарах для дома, сада и огорода.
На должность рассматривают студентов, но опыт работы в требованиях тоже есть. В вакансии указана зарплата 12 000 грн — это ставка плюс процент.

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам, который будет звонить бывшим пользователям и возвращать их «в семью», требуется в Megogo. Ищут уверенного пользователя ПК, со знанием украинского и русского и, желательно, опытом работы в колл-центре, продажах B2C.
Время работы — с 10:00 до 19:00, два «плавающих» выходных в неделю. Зарплата — ставка плюс процент.

Днепр

В Днепре в настоящее время почти 250 вакансий для студентов.

Оператор контакт-центра

Помогать клиентам с выбором в телефонном режиме, следить за новинками в электронике и сервисах — указано в обязанности оператора контакт-центра Comfy в Днепре.
Рассматривают соискателей, свободно общающихся на государственном языке, эмоционально устойчивых, дружелюбных, тактичных.
Сейчас открыты вакансии с графиком 4/2 и 2/2, делится работодатель. Также есть возможность работать удаленно, но только после 3 месяцев испытательного срока. Зарплата в вакансии не указана.
Читайте также

Администратор творческого пространства

Пространство OLOS-Art, занимающееся проведением артсобытий, разместило на Work.ua вакансию администратора с зарплатой 7 000-9 000 грн.
От кандидатов на эту должность ожидают тяги к искусству, ответственности и коммуникабельности, базовых знаний графического редактора для оформления афиш. Администратор будет организовывать культурные проекты, вести соцсети, выполнять поручения руководителя, административные задания и курьерскую работу.

Барбек

Ресторан итальянской кухни Giannivino ищет барбека (это вступительная должность в профессии бармена) на неполную занятость и зарплату от 2500 до 4000 грн плюс чаевые.
Работодатель указывает: желательно, чтобы кандидат был «не зануда, готовый открывать для себя что-то новое и любящий быть полезным, фанат эстетики, чистоты и всего прекрасного, готов много учиться и много работать, готов с головой погрузиться в мир Италии».

Ужгород

75 вакансий для студентов сейчас размещено в Ужгороде. Для этой подборки команда контента Work.ua выбрала следующие вакансии.

Продавец-консультант мобильных телефонов и аксессуаров

Компания «Жжук» ищет продавца-консультанта мобильных телефонов и аксессуаров. Вакансии указаны следующие основные функции в должности:
  • консультация клиентов по товарам и акциям;
  • продажа товаров безналично, наличными и в кредит;
  • работа с кассовым аппаратом (обучают);
  • выкладка товара;
  • участие в приеме-перемещении товаров и инвентаризации.
Зарплата в вакансии не указана, но указано, что выплаты будут производиться дважды в месяц, есть бонусы и мотивационные программы.

Визажист

Визажист нужен в салоне Pied-De-Poule в Ужгороде. Хотя вакансия для студентов, здесь ищут людей с опытом, поэтому работа подойдет, если она будет для вас не первой.
От кандидатов ожидают умения производить коррекцию и покраску, ламинирование или биофиксацию бровей, ламинирование ресниц и разные виды макияжей.
Читайте также
Работать нужно будет по графику 2/2. Средняя ожидаемая зарплата — 16 000 грн (это 50% от каждого чека, но стоит учесть, что работать придется со своей косметикой).

Web-дизайнер в Мукачево

«Для поддержки долгосрочного проекта крупного заказчика из Германии в команду компании нужен web-дизайнер с навыками программирования, художественным вкусом и ощущением стиля», — пишут в вакансии.
На должности нужно будет планировать разработку веб-дизайна, разрабатывать дизайн UI/UX-элементов сайтов, выполнять поддержку и рефакторинг существующих приложений. Требуется знание Framer X, Illustrator/Sketch/Photoshop, HTML5/CSS3, React.js/Javascript.
Работа в Мукачево, а кандидатов ищут в Ужгороде. Зарплата — по результатам собеседования.

Житомир

Житомирские работодатели могут предложить студентам 50 вакансий.

Пилорамник

Студента из Житомира готовы взять на работу пилорамником на ленточной пилораме, оцилиндровочном и обрезном станках.
Кандидатам нужно быть физически сильными и выносливыми, не иметь вредных привычек, быть трудолюбивыми и усердными.
Ежемесячная оплата труда будет зависеть от выработки и составит 13 000-17 000 грн, обещает работодатель.

Водитель такси на авто компании

Водителей такси ищет большой автопарк в Житомире. Чтобы откликнуться на эту вакансию, вам нужно иметь водительские права и стаж вождения от 2 лет. Опыт работы в такси или службе доставки будет преимуществом.
На этой работе предстоит выполнять пассажирские перевозки в черте города. Зарплата составляет 55% от кассы и может доходить до 25 000 грн, отмечает работодатель.

Педагог раннего развития, учитель

Педагог раннего развития, учитель (подготовка к школе) требуется в детский центр «Капитошка». В этой должности нужно будет вести занятия, разрабатывать новые идеи и программы для развития детей.
Среди требований к соискателям указано: «Высшее педагогическое образование, опыт работы, если есть. Если нет, то мы научим». Также будущему работнику нужно быть готовым учиться, развиваться и креативить.
Это работа на неполный день. Зарплата — 5 000 грн.

Полтава

В Полтаве сейчас размещено 66 вакансий, на которые готовы взять студентов. Знакомим вас с тремя:

Ивент-менеджер

Сеть развлекательных комплексов Crazy Land приглашает к сотрудничеству ивент-менеджера, желательно с опытом работы в ресторане или сфере продаж. Среди обязанностей этого специалиста будет:
  • принятие заказов на проведение мероприятий;
  • организация событий;
  • коммуникации с гостями.
Работодатель ищет клиентоориентированных, ответственных, направленных на результат людей с активной жизненной позицией. Размер зарплаты будет обсуждаться на собеседовании.
Место для вашей рекламы

Учитель английского языка

Easy English, курсы языков, ищет в Полтаве человека с высоким уровнем знания английского языка. На позицию преподавателя рассматривают студентов последних курсов. В требованиях также указаны ответственность в подготовке и проведении занятий, любовь к детям, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность.
Вилка зарплаты — 10 000-20 000 грн.

Асистент стоматолога

Врачу, который занимается стоматологической помощью, реставрацией, эндодонтией и ортопедией, нужен ассистент. Работодатель рассматривает на должность студентов, есть требование относительно незаконченного высшего образования.
Работа неподалеку от центра Полтавы, график — с 9:00 до 18:00. В вакансии указана зарплата 6 000-9 000 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.