15 интересных вакансий, на которые готовы взять студентов — Finance.ua

15 интересных вакансий, на которые готовы взять студентов

Сегодня 15:03 — Личные финансы

15 интересных вакансий, на которые готовы взять студентов

Летняя пора — это традиционно время поиска работы для студентов. Эксперты Work.ua поискали предложения, которые могут заинтересовать студентов на каникулах, уже планирующих подрабатывать абитуриентов и просто кандидатов с небольшим опытом работы.

Киев

В столице сейчас 860 вакансий, которые рассматривают студентов. Вот некоторые из них.

В онлайн-школу бухгалтерии AVS требуется ассистент по маркетингу на зарплату 10 000 грн. Ищут внимательного, самостоятельного кандидата, интересующегося digital-маркетингом и сферой онлайн-образования.

«Ассистент по маркетингу выполняет практическую реализацию маркетинговой воронки проекта: актуализирует сайты на конструкторе лендингов, настраивает письма в сервисе эмейл-рассылок, готовит техническое задание для трафик-менеджеров, готовит аналитику по разным каналам трафика, обеспечивает эффективное проведение промовебинаров и т.д.», — описывают обязанности в вакансии.

Также работодатель добавляет, что иногда придется работать в вечернее время (модерировать вебинары), за это предусмотрена дополнительная оплата.

Для работы в офисе в Киеве, наполнения сайта информацией — заполнение карт товаров, категорий, атрибутов — ищут контент-менеджера. Писать нужно будет о товарах для дома, сада и огорода.

На должность рассматривают студентов, но опыт работы в требованиях тоже есть. В вакансии указана зарплата 12 000 грн — это ставка плюс процент.

Менеджер по продажам, который будет звонить бывшим пользователям и возвращать их «в семью», требуется в Megogo. Ищут уверенного пользователя ПК, со знанием украинского и русского и, желательно, опытом работы в колл-центре, продажах B2C.

Время работы — с 10:00 до 19:00, два «плавающих» выходных в неделю. Зарплата — ставка плюс процент.

Днепр

В Днепре в настоящее время почти 250 вакансий для студентов.

Помогать клиентам с выбором в телефонном режиме, следить за новинками в электронике и сервисах — указано в обязанности оператора контакт-центра Comfy в Днепре.

Рассматривают соискателей, свободно общающихся на государственном языке, эмоционально устойчивых, дружелюбных, тактичных.

Сейчас открыты вакансии с графиком 4/2 и 2/2, делится работодатель. Также есть возможность работать удаленно, но только после 3 месяцев испытательного срока. Зарплата в вакансии не указана.

Читайте также В Украине запускают грантовые программы «єРобота»: кто сможет получить помощь

Пространство OLOS-Art, занимающееся проведением артсобытий, разместило на Work.ua вакансию администратора с зарплатой 7 000-9 000 грн.

От кандидатов на эту должность ожидают тяги к искусству, ответственности и коммуникабельности, базовых знаний графического редактора для оформления афиш. Администратор будет организовывать культурные проекты, вести соцсети, выполнять поручения руководителя, административные задания и курьерскую работу.

Ресторан итальянской кухни Giannivino ищет барбека (это вступительная должность в профессии бармена) на неполную занятость и зарплату от 2500 до 4000 грн плюс чаевые.

Работодатель указывает: желательно, чтобы кандидат был «не зануда, готовый открывать для себя что-то новое и любящий быть полезным, фанат эстетики, чистоты и всего прекрасного, готов много учиться и много работать, готов с головой погрузиться в мир Италии».

Ужгород

75 вакансий для студентов сейчас размещено в Ужгороде. Для этой подборки команда контента Work.ua выбрала следующие вакансии.

Компания «Жжук» ищет продавца-консультанта мобильных телефонов и аксессуаров. Вакансии указаны следующие основные функции в должности:

консультация клиентов по товарам и акциям;

продажа товаров безналично, наличными и в кредит;

работа с кассовым аппаратом (обучают);

выкладка товара;

участие в приеме-перемещении товаров и инвентаризации.

Зарплата в вакансии не указана, но указано, что выплаты будут производиться дважды в месяц, есть бонусы и мотивационные программы.

Визажист нужен в салоне Pied-De-Poule в Ужгороде. Хотя вакансия для студентов, здесь ищут людей с опытом, поэтому работа подойдет, если она будет для вас не первой.

От кандидатов ожидают умения производить коррекцию и покраску, ламинирование или биофиксацию бровей, ламинирование ресниц и разные виды макияжей.

Работать нужно будет по графику 2/2. Средняя ожидаемая зарплата — 16 000 грн (это 50% от каждого чека, но стоит учесть, что работать придется со своей косметикой).

Web-дизайнер в Мукачево

«Для поддержки долгосрочного проекта крупного заказчика из Германии в команду компании нужен web-дизайнер с навыками программирования, художественным вкусом и ощущением стиля», — пишут в вакансии.

На должности нужно будет планировать разработку веб-дизайна, разрабатывать дизайн UI/UX-элементов сайтов, выполнять поддержку и рефакторинг существующих приложений. Требуется знание Framer X, Illustrator/Sketch/Photoshop, HTML5/CSS3, React.js/Javascript.

Работа в Мукачево, а кандидатов ищут в Ужгороде. Зарплата — по результатам собеседования.

Житомир

Житомирские работодатели могут предложить студентам 50 вакансий.

Студента из Житомира готовы взять на работу пилорамником на ленточной пилораме, оцилиндровочном и обрезном станках.

Кандидатам нужно быть физически сильными и выносливыми, не иметь вредных привычек, быть трудолюбивыми и усердными.

Ежемесячная оплата труда будет зависеть от выработки и составит 13 000-17 000 грн, обещает работодатель.

Водителей такси ищет большой автопарк в Житомире. Чтобы откликнуться на эту вакансию, вам нужно иметь водительские права и стаж вождения от 2 лет. Опыт работы в такси или службе доставки будет преимуществом.

На этой работе предстоит выполнять пассажирские перевозки в черте города. Зарплата составляет 55% от кассы и может доходить до 25 000 грн, отмечает работодатель.

Педагог раннего развития, учитель (подготовка к школе) требуется в детский центр «Капитошка». В этой должности нужно будет вести занятия, разрабатывать новые идеи и программы для развития детей.

Среди требований к соискателям указано: «Высшее педагогическое образование, опыт работы, если есть. Если нет, то мы научим». Также будущему работнику нужно быть готовым учиться, развиваться и креативить.

Это работа на неполный день. Зарплата — 5 000 грн.

Полтава

В Полтаве сейчас размещено 66 вакансий, на которые готовы взять студентов. Знакомим вас с тремя:

Сеть развлекательных комплексов Crazy Land приглашает к сотрудничеству ивент-менеджера, желательно с опытом работы в ресторане или сфере продаж. Среди обязанностей этого специалиста будет:

принятие заказов на проведение мероприятий;

организация событий;

коммуникации с гостями.

Работодатель ищет клиентоориентированных, ответственных, направленных на результат людей с активной жизненной позицией. Размер зарплаты будет обсуждаться на собеседовании.

Easy English, курсы языков, ищет в Полтаве человека с высоким уровнем знания английского языка. На позицию преподавателя рассматривают студентов последних курсов. В требованиях также указаны ответственность в подготовке и проведении занятий, любовь к детям, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность.

Вилка зарплаты — 10 000-20 000 грн.

Врачу, который занимается стоматологической помощью, реставрацией, эндодонтией и ортопедией, нужен ассистент. Работодатель рассматривает на должность студентов, есть требование относительно незаконченного высшего образования.

Работа неподалеку от центра Полтавы, график — с 9:00 до 18:00. В вакансии указана зарплата 6 000-9 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.