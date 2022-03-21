10 миллионов украинцев покинули дома из-за войны — ООН — Finance.ua
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10 миллионов украинцев покинули дома из-за войны — ООН

Сегодня 09:34
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10 миллионов украинцев покинули дома из-за войны — ООН
Десять миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны россии.
Об этом заявил в воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев.
«Война в Украине настолько разрушительна, что 10 миллионов человек сбежали — либо внутри страны, либо как беженцы за границу», — написал в Twitter Филиппо Гранди.
Как ранее сообщалось, в Польше дефицит жилья в больших городах из-за беженцев из Украины. Квартиры для аренды быстро исчезают в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске, поскольку украинцы, прежде всего, едут в большие города Польши.
Сколько денег могут получить беженцы из Украины в разных странах

Справка Finance.ua:

  • В Нацбанке Польши рассказали, кто будет покупать гривну у украинских беженцев. Национальный банк Польши намерен предпринять ряд шагов, направленных на решение этой проблемы. Руководитель НБП Адам Гляпинский планирует вовлечь в процесс выкупа украинской валюты коммерческие банки: впоследствии финучреждения будут обменивать гривну с помощью украинских коллег. В качестве еще одного пути решения этой проблемы Гляпинский указал помощь со стороны центрального банка.
  • Украинцы, которые эвакуировались в Польшу, смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых (2028 грн) на человека.

Какие страны принимают беженцев из Украины

По материалам: Економічна Правда
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