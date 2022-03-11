ЗСУ отримали від митниці 650 конфіскованих автомобілів — Finance.ua

ЗСУ отримали від митниці 650 конфіскованих автомобілів

Протягом двох тижнів Державна митна служба передала на потреби ЗСУ конфіскованих товарів та транспортних засобів на 115 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба у Telegram.

Зокрема, це:

650 автомобілів вартістю 105 млн грн;

майже 1 млн пачок цигарок вартістю 5 млн грн;

5,5 тис одиниць медичних препаратів вартістю 2 млн грн;

продуктів харчування різного найменування вартістю 1,2 млн грн;

71 одиницю комп’ютерної техніки та телефонів вартістю 0,6 млн грн;

1,5 тис. одиниць майна військового призначення (бронежилети, захисні шоломи, набої) вартістю 0,5 млн грн;

інші категорії майна вартістю 1,6 млн грн.

«Конфісковане майно, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», — йдеться у повідомленні.

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