ЗСУ отримали від митниці 650 конфіскованих автомобілів — Finance.ua

5,5 тис одиниць медичних препаратів вартістю 2 млн грн;
продуктів харчування різного найменування вартістю 1,2 млн грн;
71 одиницю комп’ютерної техніки та телефонів вартістю 0,6 млн грн;
1,5 тис. одиниць майна військового призначення (бронежилети, захисні шоломи, набої) вартістю 0,5 млн грн;
інші категорії майна вартістю 1,6 млн грн.
«Конфісковане майно, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», — йдеться у повідомленні.