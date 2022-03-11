ЗСУ отримали від митниці 650 конфіскованих автомобілів — Finance.ua
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ЗСУ отримали від митниці 650 конфіскованих автомобілів

11.03.2022, 07:06Казна та Політика
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Протягом двох тижнів Державна митна служба передала на потреби ЗСУ конфіскованих товарів та транспортних засобів на 115 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба у Telegram.
Зокрема, це:
  • 650 автомобілів вартістю 105 млн грн;
  • майже 1 млн пачок цигарок вартістю 5 млн грн;
  • 5,5 тис одиниць медичних препаратів вартістю 2 млн грн;
  • продуктів харчування різного найменування вартістю 1,2 млн грн;
  • 71 одиницю комп’ютерної техніки та телефонів вартістю 0,6 млн грн;
  • 1,5 тис. одиниць майна військового призначення (бронежилети, захисні шоломи, набої) вартістю 0,5 млн грн;
  • інші категорії майна вартістю 1,6 млн грн.
«Конфісковане майно, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами: ТСН
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