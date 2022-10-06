Зрив осінньої посівної. Уряд оцінив ситуацію — Finance.ua

Зрив осінньої посівної. Уряд оцінив ситуацію Вчора 07:02 — Аграрний ринок

Зрив осінньої посівної. Уряд оцінив ситуацію

Міністр аграрної політики Микола Сольський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що посівна ведеться по всій Україні, але вона цього року затримується. Цьогоріч затримується і збір урожаю.

«Посівна ведеться по всій Україні, але вона цього року затримується, як і збір урожаю. Тому що в нас дуже багато дощів протягом останніх декількох тижнів практично по всій Україні: окупованій, деокупованій і неокупованій. Це всі бачать, це всі знають», — розповів він.

Сольський пояснив, що цього року буде зменшення за результатами посіву озимої пшениці і озимого ячменю на неокупованій території.

«Обсяг посіву озимого ріпака приблизно збігається з минулорічним на відповідних територіях», — додав міністр.

Сольський зазначив, що також очікується зменшення посів ячменю і пшениці.

«Це ми зможемо подивитися в жовтні, але, думаю, йдеться про мінус від 20 %. Це, з одного боку, погано, а з другого — не є проблемою, яка вже не має вирішення. Тому що ті ж поля фермери планують, якщо ситуація зміниться, чимось іншим засіяти навесні наступного року, тобто сезон у них не втрачений. Що ж до території, яка є під окупацією, то ми можемо користуватися тільки даними, які збираємо з різних джерел і систематизуємо. Там посівна відбувається, але в значно меншому розмірі, ніж минулого року зі зрозумілих причин», — резюмував Сольський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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