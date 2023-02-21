Зовнішня підтримка України: країни Балтії надають найбільшу допомогу щодо власного ВВП — Finance.ua

Зовнішня підтримка України: країни Балтії надають найбільшу допомогу щодо власного ВВП Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Зовнішня підтримка України: країни Балтії надають найбільшу допомогу щодо власного ВВП

З початку повномасштабної війни підтримка України відчувається найбільше з боку США. Але при цьому Захід виділяє на допомогу набагато менше, ніж для подолання власних економічних проблем.

Про це повідомив проєкт Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки за результатами останнього аналізу даних.

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Сполучені Штати Америки виділили на підтримку України загалом трохи більш як 73,1 млрд євро. З них військова складова сягає 44,3 млрд.

На другому місці — структури ЄС з 30,3 млрд, з них 3,1 — військова допомога. Але загальна допомога, воєнна, гуманітарна та фінансова, від країн Євросоюзу і євроструктур сягає 54,9 млрд євро, а всі інші держави надали або зобов’язалися допомогти на 15,5 млрд.

З точки зору власного ВВП та співвідношення допомоги Україні лідерами залишаються держави Балтії і Польща. Наприклад, Естонія лише на військову допомогу Україні витрачає 1,1% свого валового внутрішнього продукту, Латвія — 1%, Литва — 0,7%, Польща — 0,6%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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