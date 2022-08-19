Золотий токен Bored Ape продали за $1,5 млн — Finance.ua

Золотий токен Bored Ape продали за $1,5 млн Вчора 19:15 — Фінтех і Картки

Золотий токен Bored Ape продали за $1,5 млн

Колекціонер Vis.eth придбав золотий NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) #5383 за 777 ETH ($1,5 млн)

Попередній власник токена купив його 1 серпня 2021 року за $242 000. Так, його прибуток від угоди склав близько 682 ETH ($1,2 млн).

Vis.eth розповів у коментарі Bored Ape Gazette , що вирішив купити «золоту мавпу», оскільки таке забарвлення вважається рідкісним. Згідно з постачальником даних Rarity Tools , #5383 є 320 за рідкістю NFT в колекції з 10 000 екземплярів.

«777 ETH — відповідна ціна. Yuga стане першим успішним соціальним всесвітом», — додав інвестор.

За останні кілька місяців Vis.eth витратив мільйони на метавсесвіт Otherdeeds від Yuga Labs. Два його гаманці сьогодні утримують понад 60 NFT проєкту.

Незважаючи на те, що угода про купівлю #5383 відбулася в період падіння торгових обсягів на NFT-ринку, вона не є рекордною. У липні 2021 року Bored Ape #3749 продали за $2,9 млн.

Як правило, NFT із колекції BAYC продаються значно дешевше. За даними CryptoSlam, середня ціна продажу токенів за останні сім днів становить близько $195 000 при мінімальній 72 ETH.

Forklog За матеріалами:

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