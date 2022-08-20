ТОП-10 наймасштабніших NFT-крадіжок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 наймасштабніших NFT-крадіжок

Фінтех і Картки
120
ТОП-10 наймасштабніших NFT-крадіжок
ТОП-10 наймасштабніших NFT-крадіжок
Дослідники сервісу Comparitech опублікували рейтинг найдорожчих викрадених NFT — загальна вартість невзаємозамінних токенів, які викрали хакери за 2 роки, становить $86 мільйонів.

Публікуємо список топ-10 найдорожчих NFT-крадіжок:

  • Дочірня компанія Animoca Brands, Lympo, втратила 165,2 мільйони токенів LMT внаслідок кібератаки на гаманець компанії. На момент викрадення загальна вартість NFT становила $18,7 млн.
  • Гра Farmers World постраждала від злому в листопаді 2021 року та втратила понад $15,7 мільйонів.
  • Розробники колекції Bored Ape Yacht Club втратили NFT на суму $14 мільйонів — все через злам Instagram-аккаунту нудьгуючих мавп.
  • Ігровий проект DragonSB Finance втратив NFT на суму $10 мільйонів у результаті зламу смарт-контракту у квітні 2022 року.
  • Завдяки фішинговій атаці на маркетплейс OpenSea зловмисникам вдалось викрасти NFT на суму понад $3,4 мільйони.
  • Проект TopGoal втратив понад $ 4.8 мільйони у NFT через хакерську атаку на гарячий гаманець.
  • Під час запуску колекції The Shifters зловмисники викрали у користувачів придбані NFT, загальна сума втрат — $2 мільйони.
  • Внаслідок злому Discord-каналу проекту Alethea AI хакери викрали NFT загальною вартістю $1,8 мільйона.
  • Завдяки шкідливому посиланню, за яким переходили користувачі, шахраї викрали 29 NFT Moonbirds. Їхня вартість оцінювалася в $1,5 мільйона на момент викрадення.
  • Фінансова платформа NFT, Omni, у липні 2022 року зазнала атаки. Було вкрадено $1,43 млн.

Як заробити на NFT

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.