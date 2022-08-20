ТОП-10 наймасштабніших NFT-крадіжок — Finance.ua

ТОП-10 наймасштабніших NFT-крадіжок Вчора 22:02 — Фінтех і Картки

ТОП-10 наймасштабніших NFT-крадіжок

Дослідники сервісу Comparitech опублікували рейтинг найдорожчих викрадених NFT — загальна вартість невзаємозамінних токенів, які викрали хакери за 2 роки, становить $86 мільйонів.

Публікуємо список топ-10 найдорожчих NFT-крадіжок:

Дочірня компанія Animoca Brands, Lympo, втратила 165,2 мільйони токенів LMT внаслідок кібератаки на гаманець компанії. На момент викрадення загальна вартість NFT становила $18,7 млн.

Гра Farmers World постраждала від злому в листопаді 2021 року та втратила понад $15,7 мільйонів.

Розробники колекції Bored Ape Yacht Club втратили NFT на суму $14 мільйонів — все через злам Instagram-аккаунту нудьгуючих мавп.

Ігровий проект DragonSB Finance втратив NFT на суму $10 мільйонів у результаті зламу смарт-контракту у квітні 2022 року.

Завдяки фішинговій атаці на маркетплейс OpenSea зловмисникам вдалось викрасти NFT на суму понад $3,4 мільйони.

Проект TopGoal втратив понад $ 4.8 мільйони у NFT через хакерську атаку на гарячий гаманець.

Під час запуску колекції The Shifters зловмисники викрали у користувачів придбані NFT, загальна сума втрат — $2 мільйони.

Внаслідок злому Discord-каналу проекту Alethea AI хакери викрали NFT загальною вартістю $1,8 мільйона.

Завдяки шкідливому посиланню, за яким переходили користувачі, шахраї викрали 29 NFT Moonbirds. Їхня вартість оцінювалася в $1,5 мільйона на момент викрадення.

Фінансова платформа NFT, Omni, у липні 2022 року зазнала атаки. Було вкрадено $1,43 млн.

noworries За матеріалами:

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