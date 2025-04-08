Золоті резерви рф компенсували третину заморожених активів — Bloomberg Сьогодні 19:33

Золото

росія отримала вигоду від своєї передвоєнної скупки золота, що допомогло компенсувати приблизно третину заморожених активів у її резервному фонді, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

За даними Центрального банку, вартість золотих резервів рф зросла на 72%, або на $96 млрд, з початку 2022 року.

Фізична кількість золота в скарбниці Банку росії за останні три роки істотно не змінилася, залишаючись на рівні близько 75 млн унцій.

Доля резервів країни, заморожених за кордоном як покарання за вторгнення путіна в Україну 2022 року, залишається невизначеною. Європейський союз не виключив використання частини коштів для допомоги Києву в боротьбі з росією або для фінансування реконструкції після закінчення конфлікту.

У гіршому випадку, коли жоден із заморожених активів не буде відновлено, зростання вартості російського золота компенсує близько третини потенційних втрат. Якщо зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни призведуть до розморожування всіх резервів, що залишилися, Кремль сидітиме на фінансовій подушці.

Тетяна Орлова, економіст Oxford Economics, зазначила, що хоча золото є відносно неліквідним активом порівняно з іншими резервними активами, світовий попит на золото може полегшити його продаж у разі кризових ситуацій.

З 2014 року, після анексії Криму, росія активно нарощувала свої золоті резерви. З 2014 по 2020 рік Центральний банк збільшив свої запаси золота на 40 мільйонів унцій, а зростання ціни на золото дозволило значно збільшити вартість резервів.

Відтоді ціна на метал зросла більш ніж удвічі, внаслідок чого загальні міжнародні резерви рф наблизилися до історичного максимуму в майже 650 мільярдів доларів станом на 1 квітня.

За даними Всесвітньої золотої ради, наразі Банк росії входить до п’ятірки найбільших власників золота серед центральних банків, маючи резерви металу на суму 229 млрд доларів США.

УНН За матеріалами:

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