ЗМІ розкрили, які країни ЄС блокували нові санкції проти росії — Finance.ua

ЗМІ розкрили, які країни ЄС блокували нові санкції проти росії Вчора 12:00

Декілька країн Європейського союзу, крім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти росії.

Про це заявив журналіст Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти рф звинувачують Угорщину.

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Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться по Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.

«Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі», — підкреслив журналіст.

Нагадаємо, вчора країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти росії.

Довідка Finance.ua:

Посли ЄС досягли політичної домовленості щодо нових санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій росією. Головним елементом санкцій є заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту.

Тепер запущена письмова процедура ухвалення, а санкції набувають чинності після публікації в офіційному віснику ЄС.

До восьмого пакету санкцій увійшли:

заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту, та заборона на пов’язані з цим послуги;

розширена заборона на імпорт товарів — металопродукції, деревної маси, паперу, машин та приладів, хімікатів, пластику, цигарок тощо;

заборона на надання ІТ, інжинірингових та юридичних послуг російським суб’єктам, подальша заборона експорту технологій;

розширення режиму санкцій на окуповані території Херсонської та Запорізької областей, нові критерії для обходу санкцій та нові списки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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