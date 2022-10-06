ЗМІ розкрили, які країни ЄС блокували нові санкції проти росії — Finance.ua

ЗМІ розкрили, які країни ЄС блокували нові санкції проти росії
Декілька країн Європейського союзу, крім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти росії.
Про це заявив журналіст Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти рф звинувачують Угорщину.
Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться по Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.
«Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі», — підкреслив журналіст.
Нагадаємо, вчора країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти росії.
Довідка Finance.ua:
- Посли ЄС досягли політичної домовленості щодо нових санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій росією. Головним елементом санкцій є заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту.
- Тепер запущена письмова процедура ухвалення, а санкції набувають чинності після публікації в офіційному віснику ЄС.
До восьмого пакету санкцій увійшли:
- заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту, та заборона на пов’язані з цим послуги;
- розширена заборона на імпорт товарів — металопродукції, деревної маси, паперу, машин та приладів, хімікатів, пластику, цигарок тощо;
- заборона на надання ІТ, інжинірингових та юридичних послуг російським суб’єктам, подальша заборона експорту технологій;
- розширення режиму санкцій на окуповані території Херсонської та Запорізької областей, нові критерії для обходу санкцій та нові списки.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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