Жителям столиці компенсували майже 90 млн грн за встановлення незалежних джерел енергії — Finance.ua

Жителям столиці компенсували майже 90 млн грн за встановлення незалежних джерел енергії Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

Протягом 2023−2024 років за програмою компенсації жителі столичних будинків купили 3116 одиниць незалежних джерел живлення. А сума компенсації за ці два роки склала майже 90 млн грн.

Про це кажуть у КМДА.

За минулий рік громади столичних будинків придбали майже 2500 одиниць незалежних джерел енергії: генераторів, батарей, інверторів та сонячних електростанцій.

Зараз у місті вже налічується близько 600 енергостійких житлових будинків, які повноцінно функціонують в умовах відключень електроенергії.

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