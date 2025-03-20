Жителям столиці компенсували майже 90 млн грн за встановлення незалежних джерел енергії — Finance.ua
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Жителям столиці компенсували майже 90 млн грн за встановлення незалежних джерел енергії

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Протягом 2023−2024 років за програмою компенсації жителі столичних будинків купили 3116 одиниць незалежних джерел живлення. А сума компенсації за ці два роки склала майже 90 млн грн.
Про це кажуть у КМДА.
За минулий рік громади столичних будинків придбали майже 2500 одиниць незалежних джерел енергії: генераторів, батарей, інверторів та сонячних електростанцій.
Зараз у місті вже налічується близько 600 енергостійких житлових будинків, які повноцінно функціонують в умовах відключень електроенергії.
За матеріалами:
Finance.ua
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