Зеленський закликав ввести максимально жорсткі санкції проти росії — Finance.ua

Зеленський закликав ввести максимально жорсткі санкції проти росії

Вчора 16:46

Світ не повинен чекати рокових пострілів, оскільки порядок та свободу важливо захищати одразу. Якби минулого року проти Росії ввели превентивні санкції, це гарантовано не допустило б війну в Україні.

Про це повідомляється з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Не чекайте рокових пострілів. Не чекайте застосування Росією спеціальної зброї: хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний порядок у світі. Ось якими мають бути санкції — максимальними», — заявив Зеленський.

За словами П+резидента, війну в Україні вдалося б уникнути, якби світ дослухався до нашої країни ще минулого року, оскільки превентивні санкції могли б збити росію з ніг.

«Чи довелось би нам це робити, якби минулого року проти російської федерації застосували увесь спектр превентивних санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням», — відзначив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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