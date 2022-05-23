Зеленський закликав ввести максимально жорсткі санкції проти росії — Finance.ua
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Зеленський закликав ввести максимально жорсткі санкції проти росії

Вчора 16:46
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Світ не повинен чекати рокових пострілів, оскільки порядок та свободу важливо захищати одразу. Якби минулого року проти Росії ввели превентивні санкції, це гарантовано не допустило б війну в Україні.
Про це повідомляється з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
«Не чекайте рокових пострілів. Не чекайте застосування Росією спеціальної зброї: хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний порядок у світі. Ось якими мають бути санкції — максимальними», — заявив Зеленський.
За словами П+резидента, війну в Україні вдалося б уникнути, якби світ дослухався до нашої країни ще минулого року, оскільки превентивні санкції могли б збити росію з ніг.
«Чи довелось би нам це робити, якби минулого року проти російської федерації застосували увесь спектр превентивних санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням», — відзначив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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