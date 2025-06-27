Зеленський: рф отримала верстати на підприємства ВПК з 12 країн, включно з США — Finance.ua

Зеленський: рф отримала верстати на підприємства ВПК з 12 країн, включно з США Сьогодні 20:20

Тільки за один минулий рік були зафіксовані поставки в росію верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та США. Все це потрібно зупиняти.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції «Fair Play: Як змусити санкції працювати».

«На жаль, сьогодні навіть країни Заходу досі ще продовжують постачати росії обладнання та критичні компоненти. Наші експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах, в російських ракетах. На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані поставки в росію верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та США», — сказав Зеленський.

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Також, за його словами, відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний 26-й рік.

Він наголосив, що все це треба зупиняти, і так само потрібен подальший тиск на кожного суб’єкта у світі, хто допомагає росії зберігати експорт, хто допомагає транспортувати нафту.

УНН За матеріалами:

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