Зеленський про зерно: наше постачання гарантує продовольчу безпеку — Finance.ua

Зеленський про зерно: наше постачання гарантує продовольчу безпеку Вчора 10:15

Президент Володимир Зеленський наголосив, що географія українського аграрного експорту широка, кожен день роботи зернової ініціативи спростовує російську брехню щодо неї.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

Президент нагадав, що сьогодні провів розмову з новообраним президентом Кенії — першу в історії відносин між державами.

«Привітав із перемогою на виборах, домовилися посилювати співпрацю. Говорили і про подолання продовольчої кризи — робимо все для цього», — наголосив Зеленський.

За його словами, сьогодні з українських портів вийшли ще чотири судна з агропродукцією для азійських країн.

«У цей час на розвантаження в порт Судану заходять понад 65 тисяч тонн продовольчої пшениці. Учора вийшов балкер із пшеницею для Кенії — понад 50 тисяч тонн. Зараз в Одесі завантажуються судна для Лівану та Лівії. У порту Південний чекає навантаження судно, яке прямуватиме в Індію... Тобто географія українського аграрного експорту морем є дуже широкою», — розповів глава держави.

Він додав, що буквально кожен день роботи зернової експортної ініціативи спростовує російську брехню щодо неї.

«Україна постачає агропродукцію споживачам з різних континентів. І саме наше постачання гарантує продовольчу безпеку на глобальному рівні», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 7 вересня виступаючи на Східному економічному форумі Володимир Путін заявив, що нібито лише 2 із 87 кораблів, які були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, пішли в «бідні країни».

«80 суден — у найбідніші країни лише два кораблі пішли. Усі інші — до європейських країн. Ну що це таке?» — обурювався Путін.

Він також заявив, що обговорить із Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України.

УНІАН За матеріалами:

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