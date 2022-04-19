Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів — Finance.ua

Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.
Як випливає з тексту законопроєкту та додатку до нього, Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, тобто до 25 травня.
Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів.
Нагадаємо, 24 лютого Президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну.
14 березня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні. 15 березня Верховна Рада затвердила указ Президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб — до 25 квітня.