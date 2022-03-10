Зеленський підписав закон про націоналізацію російського майна в Україні — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про націоналізацію російського майна в Україні

10.03.2022, 15:02Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про націоналізацію російського майна в УкраїніЗеленський підписав закон про націоналізацію російського майна в Україні
Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким росія та її резиденти можуть позбутися майна на території України.
Про це свідчать дані на вебсайті Верховної Ради України.
Зеленський підписав закон про основи примусового вилучення в Україні об’єктів власності рф та її резидентів. Верховна Рада ухвалила документ 3 березня.
Закон дозволяє націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що знаходиться або зареєстроване на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб, що належить російській федерації та її резидентам.
Ініціювали законопроект представники всіх депутатських фракцій та груп, крім ОПЗЖ.
Примусове вилучення об’єктів права власності росії та її резидентів здійснюватиметься за мотивами суспільної потреби та без будь-якої компенсації.
Рішення про примусове вилучення об’єктів в Україні ухвалюватиме РНБО. Це рішення потім буде введено у дію указом глави держави.
Проект рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності росіян наперед підготує Кабмін.
За матеріалами: Діло
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