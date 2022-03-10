В росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft — Finance.ua
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В росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft

10.03.2022, 10:48Фондовий ринок
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В росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і MicrosoftВ росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft
У росії склали перелік компаній, які можуть націоналізувати — до нього потрапили Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M тощо.
Про це повідомляє сайт «Известия».
Повідомляється, що до списку увійшло близько 60 компаній, які оголосили про припинення роботи в росії без надання гарантій споживачам. Цей перелік залишається відкритим.
Перелік склала організація «Громадська споживча ініціатива». Голова цієї організації Олег Павлов сказав «Известия», що "до роботи над цим списком також будуть підключені правоохоронні органи, Мінпромторг і Роскомнадзор. Список направили в російський уряд та Генпрокуратуру.
За словами Павлова, «при владі вже сформувалася єдина позиція про те, що іноземний бізнес не може просто так закрити свої підприємства у росії».
«Безперечно, список є відкритим. Як тільки з’являються компанії, які заявляють про звільнення без надання російським споживачам гарантій, вони туди вносяться. Відповідно, щодо них будуть застосовуватися адміністративні, кримінальні та судові процедури», — заявив Павлов.
За його словами, потрапляння до антисанкційного чорного списку означає для компанії-порушника та її керівництва реалізацію наступних ризиків: арешт рахунків та активів, запровадження зовнішнього управління, націоналізацію майна. Також керівництво цих підприємств може бути притягнуте до кримінальної відповідальності за навмисне банкрутство та шахрайство у особливо великому розмірі.
За матеріалами: Українська правда
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