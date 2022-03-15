Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з рф - Корнієнко — Finance.ua

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з рф - Корнієнко

Вчора 13:03 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з рф - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з росією.

Про це Корнієнко повідомив під час телемарафону.

Згідно з законом, максимальне покарання, яке може отримати людина чи організація, викрита у партнерстві з росією, — це 15 років ув’язнення.

Якщо засудженою є фізична особа, то всі пов’язані з ним організації чи партії дозволено відразу закривати для уникнення поширення неправдивої та пропагандистської інформації.

Колабораціоністи, які переходитимуть на бік окупаційної армії, обов’язково будуть покарані. Документ, підписаний главою держави, народні депутати підтримали ще третього березня.

Довідка Finance.ua:

раніше Зеленський підписав закон, згідно з яким росія та її резиденти можуть позбутися майна на території України;

також президент підписав закон про посилення відповідальності за державну зраду і диверсії. Тепер за злочини проти основ національної безпеки каратимуть довічним ув’язненням з обов’язковою конфіскацією майна.

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