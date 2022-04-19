Зеленський назвав пріоритети для економіки після війни — Finance.ua

Зеленський назвав пріоритети для економіки після війни

Вчора 11:17 — Казна та Політика

Зеленський назвав пріоритети для економіки після війни

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність виробити чітке розуміння розвитку економіки після війни, назвавши при цьому низку пріоритетів.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«Для малого та середнього бізнесу мають забезпечити максимально комфортне та вільне середовище з точки зору податків та адміністративних умов», — сказав Зеленський.

«Цифровізація — це топ-пріоритет. Також топ-пріоритет — це безпека, оборонний потенціал має бути на новому рівні», — додав президент.

За словами Зеленського, необхідно довести до кінця судову, антикорупційну та інші важливі реформи. Але все це, наголосив він, має працювати на бачення того, якою буде Україна «через рік, через п’ять, через десять, через двадцять років після війни».

«Треба детально опрацювати, щоб коли війна завершиться, ми були повністю готові. Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відновлення зруйнованого, модернізацію держструктур і максимальне прискорення розвитку України», — заявив Зеленський.

На його думку, йдеться не лише про обсяг роботи, а й про переосмислення того, як розвиватиметься країна надалі, які галузі можуть стати основою зростання після війни, які рішення та ресурси необхідні для того, щоб збільшити рівень переробки в Україні та «не торгувати сировиною, як це було раніше».

На думку Зеленського, зараз основні дискусії точаться навколо грошей, фокус необхідно змістити.

«Гроші — це не фундамент для розвитку країни. Ідеї, люди — ось фундамент», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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