Збитки "Миколаївобленерго" від війни перевищили 300 мільйонів — Finance.ua
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Збитки "Миколаївобленерго" від війни перевищили 300 мільйонів

Вчора 03:33Фондовий ринок
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Збитки «Миколаївобленерго» від бойових дій тільки на контрольованій території України становили 320 мільйонів гривень.
Про це повідомив в.о. генерального директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків, повідомляє пресслужба компанії.
Внаслідок зупинки багатьох промислових підприємств корисний відпуск електроенергії скоротився у березні на 45% у порівнянні з березнем минулого року. Данилків уточнив, що це не повна інформація, оскільки ні доступу до підрозділів та мереж на тимчасово окупованій території, ні зв’язку з філіями товариства наразі немає.
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«Оцінити збитки наразі не уявляється можливим. Проте вони можуть бути більш масштабними. Наприклад нам достеменно відомо, що в приміщенні однієї з наших філій війська агресора облаштували штаб», — повідомив Данилків.
За його словами, підприємство неофіційними каналами передає співробітникам на захопленій ворожими військами території харчі, одяг, предмети гігієни, а також за найменшої можливості проводить евакуацію працівників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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