Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів — голова Міненерго — Finance.ua

Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів — голова Міненерго Вчора 13:34 — Казна та Політика

Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів — голова Міненерго

Внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте, це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу.

Про це повідомив в інтерв’ю Reuters міністр енергетики України Герман Галущенко.

Ударів російських агресорів з 10 жовтня зазнала щонайменше половина теплових генеруючих потужностей України, втрачено 4000 МВт.

«Мушу вам сказати, що це... як мінімум половина потужності теплової генерації, навіть більше», — сказав Галущенко, окреслюючи масштаби збитків.

Проте за словами очільника Міненерго, вихід з кризи є. Один з варіантів — імпорт електроенергії, причому деякі трейдери вже почали перемовини з постачальниками.

Днями генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко озвучив суму збитків на теплоелектростанціях компанії. Лише за три дні з 10 по 13 жовтня вони сягнули 400 млн грн.

Війська рф продовжують атакувати критичну інфраструктуру, через що в Україні запровадили тотальну економію світла.

Довідка Finance.ua:

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