Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів — голова Міненерго — Finance.ua
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Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів — голова Міненерго

Казна та Політика
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Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів — голова Міненерго
Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів — голова Міненерго
Внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте, це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу.
Про це повідомив в інтерв’ю Reuters міністр енергетики України Герман Галущенко.
Ударів російських агресорів з 10 жовтня зазнала щонайменше половина теплових генеруючих потужностей України, втрачено 4000 МВт.
«Мушу вам сказати, що це... як мінімум половина потужності теплової генерації, навіть більше», — сказав Галущенко, окреслюючи масштаби збитків.
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Проте за словами очільника Міненерго, вихід з кризи є. Один з варіантів — імпорт електроенергії, причому деякі трейдери вже почали перемовини з постачальниками.
Днями генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко озвучив суму збитків на теплоелектростанціях компанії. Лише за три дні з 10 по 13 жовтня вони сягнули 400 млн грн.
Війська рф продовжують атакувати критичну інфраструктуру, через що в Україні запровадили тотальну економію світла.

Довідка Finance.ua:

  • прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що ситуація у вітчизняній енергетиці, яка потерпає від ударів російських окупантів, залишається важкою, але контрольованою;
  • при аварійних відключеннях не повинно бути сильних перекосів між споживачами. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що графіки можуть переглянути;
  • у деяких містах України візьмуться за порушників економії електрики. Санкції готуються застосовувати в Тернопільській області, в Полтаві та Кривому Розі.

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії 💡

За матеріалами:
РБК-Україна
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