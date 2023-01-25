Збій в хмарних сервісах Microsoft торкнувся користувачів по всьому світу — Finance.ua
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Збій в хмарних сервісах Microsoft торкнувся користувачів по всьому світу

Технології&Авто
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Збій в хмарних сервісах Microsoft торкнувся користувачів по всьому світу
Збій в хмарних сервісах Microsoft торкнувся користувачів по всьому світу
Корпорація Microsoft заявила, що відновила всі свої хмарні служби після того, як мережевий збій припинив роботу її хмарної платформи Azure разом зі службами як Teams і Outlook, якими користуються мільйони людей по всьому світу.
Про це повідомляє Reuters.
Сторінка статусу Azure показала, що сервіси постраждали в Америці, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Африці. Не постраждали лише послуги в Китаї та його платформа для урядів.
За даними Microsoft, збій у роботі Azure, яка має 15 мільйонів корпоративних клієнтів і понад 500 мільйонів активних користувачів може вплинути на численні служби та створити ефект доміно, оскільки майже всі найбільші компанії світу використовують цю платформу.
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Раніше корпорація заявила, що виявила проблему підключення до мережі з пристроями в глобальній мережі Microsoft. Це впливає на підключення між клієнтами в Інтернеті до Azure, а також підключення між службами в центрах обробки даних, йдеться в повідомленні.
Пізніше Microsoft у Twitter повідомила, що скасувала зміну мережі, яка, на її думку, спричиняла проблему, і використовувала додаткову інфраструктуру для прискорення процесу відновлення.
Скільки користувачів постраждали від збою, в компанії не розголошують, однак дані веб-сайту Downdetector для відстеження збоїв показали тисячі інцидентів на різних континентах.
Під час збою користувачі зіткнулися з проблемами під час обміну повідомленнями, приєднання до дзвінків або використання будь-яких функцій програми Teams. Також збій вплинув на роботу Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business.
За матеріалами:
Економічна Правда
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