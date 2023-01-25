Microsoft припиняє продаж ліцензій для Windows 10 — Finance.ua
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Microsoft припиняє продаж ліцензій для Windows 10

Технології&Авто
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Microsoft припиняє продаж ліцензій для Windows 10
Microsoft припиняє продаж ліцензій для Windows 10
Microsoft повідомила, що вона припинить продаж завантажувальних версій Windows 10 Home та Pro вже з 31 січня.
Інформація про це з’явилася на офіційних сторінках придбання цих ОС.
Також компанія обіцяє, що вона підтримуватиме Windows 10 Home та Pro та надаватиме для них оновлення системи безпеки до 14 жовтня 2025 року, і цілком очікувано рекомендує користувачам звернути увагу на Windows 11.
Варто зазначити, що продаж Windows 10 припиняє лише сама Microsoft на власному сайті: інші продавці, наприклад, Amazon, скоріше за все, ще якийсь час торгуватимуть і ліцензійними ключами, і навіть ноутбуками з попередньо встановленою ОС.
За матеріалами:
mezha.media
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