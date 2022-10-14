Завдяки свідомості киян і злагодженій роботі енергетиків, у Києві поки не плануються відключення світла — Finance.ua

Завдяки свідомості киян і злагодженій роботі енергетиків, у Києві поки не плануються відключення світла Вчора 17:10 — Енергетика

В Києві поки не плануються відключення електроенергії завдяки відповідальному споживанню електроенергії жителями столиці та злагодженим діям енергетиків ДТЕК та Укренерго.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Енергетикам ДТЕК Київські електромережі та спеціалістам НЕК Укренерго вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі, що дозволить поки не застосовувати в столиці графіки аварійних відключень. Це стало можливим в тому числі завдяки тому, що кияни відгукнулися на заклики знизити споживання у пікові години навантаження», — повідомили в компанії.

В ДТЕК подякували жителям столиці за суттєве скорочення споживання в години ранкового і вечірнього максимуму.

«Кожен громадянин сьогодні енергетик. Ми вдячні жителям столиці за відповідальне споживання електроенергії в найскладніші дні для нашої енергосистеми», — повідомили в компанії.

В компанії наголосили, що ситуація залишається складною і ризик повторних ворожих атак на українську енергетичну інфраструктуру зберігається.

«Енергетики ДТЕК, Укренерго, інших компаній, служби порятунку і Збройні сили України роблять все можливе для того, щоб убезпечити енергосистему і не допустити відключень споживачів. Однак ризик нових терористичних атак на українські електростанції і підстанції залишається і потрібно готуватися до всіх можливих сценаріїв», — зазначили в компанії.

УНІАН За матеріалами:

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